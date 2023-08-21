В Новосибирске ограничили проезд по двум улицам

В Новосибирске на ул. Чаплыгина в районе дома № 65 и ул. Октябрьской в районе дома № 34 будет сужена проезжая часть на 4 и 5 м соответственно. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

– Ограничения связаны с ремонтами на теплотрассах, – отмечается в сообщении.

Закончить работы на этих двух участках планируется 11 сентября.

Напомним, что в Новосибирске ввели ограничение автомобильного движения на трех отрезках городских улиц. Ограничения связаны с работами теплосетевой компании на теплотрассах.

До 30 августа сужена на три метра проезжая часть ул. Чаплыгина в районе дома № 35. Также по 30 августа закрыта проезжая часть на перекрестке ул. Бурденко и ул. Горбаня в районе дома № 31 по ул. Бурденко. По 4 сентября сужена на 5,5 метра проезжая часть ул. Октябрьской в районе дома № 5.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ограничат движение на улице Василия Старащука.