Началось рассмотрение дела Сергея Проничева

Подозреваемому в медиашантаже известному новосибирскому бизнесмену Сергею Проничеву предъявлено обвинение и определен порядок исследования доказательств по делу. Об этом сообщает Управление судебного департамента по Новосибирской области. По информации управления, следующее судебное заседание по делу Сергея Проничева должно состояться 22 февраля.

Напомним, что уголовное дело в отношении Сергея Проничева и журналиста Николая Сальникова было возбуждено после появления сюжета, повествующего о криминальном прошлом новосибирских политиках, связанных со спортклубом «Успех». Авторы фильма анонсировали следующие серии и, по предварительной информации, некоторым из показанных в сюжете политиков предлагали сделку по оплате невыхода продолжения в широкое медиапространство.

Как уже сообщалось, изначально оба подозреваемых находились под стражей. Однако в сентябре представитель защиты Сергея Проничева сообщала о его противоправном переводе в карцер. Что касается Николая Сальникова, то в середине августа суд Центрального района Новосибирска изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Но после того, как в конце августа подозреваемый совершил попытку побега, он был возвращен под стражу, где, согласно последнему судебному решению, предполагается его нахождение до мая 2022 года.

Еще один подозреваемый по делу о медиашантаже — медиаменеджер Евгений Кузьменко — в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Предположительно столь мягкая мера пресечения в отношении подозреваемого избрана из-за его сотрудничества со следственными органами.

Напомним, что Сергей Проничев в 2019 году анонсировал участие в выборах мэра Новосибирска, однако впоследствии отозвал свою кандидатуру. Николай Сальников стал широко известным после своего увольнения с телеканала ОТС в 2019 году, когда на собственной странице в соцсети раскритиковал действия должностных лиц, усомнившихся в целесообразности тушения пожаров в лесах Сибири. В 2021 году появлялась неофициальная информация о возможном участии журналиста в выборах депутатов Госдумы.