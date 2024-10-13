«Начался лёгкий мандражук»: в Новосибирске задержали убийцу, 17 лет находившегося в розыске

В Новосибирске транспортные полицейские задержали уроженца Кемеровской области, который разыскивался за убийство 17-летней давности. Вооружившись пистолетом, мужчина разгуливал по улица сибирской столицы.

Найти его удалось совершенно случайно. Патрулируя привокзальную территорию, правоохранители попросили предъявить документы. Мужчина назвался чужим именем.

— У него начался лёгкий мандражук. И когда мы уже вели его в дежурную часть, он попытался сбежать. После этого мы применили физическую силу, надели наручники и доставили в отдел, — рассказал один из патрульных полицейских.

Выяснилось, что задержанный находится в розыске по подозрению в убийстве, совершенном в 2007 году. У него изъят боевой пистолет с восемью патронами.

Наличие оружия мужчина объяснил тем, что его ему дал на хранение знакомый.

— Сказал, что потом заберёт. На данный момент его нет в живых, — заявил он правоохранителям.

По факту незаконного хранения огнестрельного оружия транспортные полицейские возбудили уголовное дело. В настоящее время задержанный под конвоем доставлен в Кемеровскую область для проведения следственных действий.

Ранее редакция сообщала о том, что в Иркутске задержали иностранца, который 26 лет разыскивался Интерполом за двойное убийство солдат-срочников.