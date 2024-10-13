Пожар уничтожил частный дом на Военной в Новосибирске

Рано утром 13 октября на улице Военной в Новосибирске вспыхнул частный дом. Как пояснили очевидцы пожара, дом находится на расселении.

— Здесь сейчас активно расселяют частный сектор. Вероятно в этом доме уже никто не, — сообщил подписчик Телеграм-канала «АСТ-54».

В ГУ МЧС региона информацию о пожаре подтвердили.

— Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в течение 12 минут. Ещё час продолжали проливать и разбирать обгоревшие конструкции. Огнём повреждён частный дом на предварительной площади 70 кв.м. На возгорание выезжали 8 человек 2 единицы техники, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал.

Ранее редакция сообщала о том, что в Искитимском районе Новосибирской области пожарные спасли из огня двух женщин и маленького ребенка, ставших заложниками разбушевавшегося пламени.