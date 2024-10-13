Снегопад обрушился на сёла под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирска прошел сильный снегопад — осадки выпали в Евсино и Линево. Эпичными кадрами заснеженных улиц делятся местные жители.

— Вот это вот так в Линево. Всё и, начиная от Евсино, короче, идет снег прям. Всё, тут покров, — отметил подписчик Телеграм-канала «Новосибирск с огоньком».

Напомним, непогода на регион обрушилась в субботу, 12 октября: ледяной дождь, снег и ветер доставили много неприятностей как водителям, так и пешеходам. Из-за гололёда на новосибирском автовокзале отменили часть рейсов на Алтай. Разбушевавшийся ветер также доставил горожанам хлопот — со здания в центре Новосибирска едва не улетела кровля. Не смотря на непогоду коммунальщикам пришлось взобраться на крышу и устранить повреждения.

Напомним, в конце недели в некоторых районах региона выпал снег. С «репетицией зимы» пришлось столкнуться жителям Сузунского, Усть-Таркского и Татарского районов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на понедельник, 14 октября, температура опустится до -5…-7 градусов, а местами до -13. Днем потеплеет до +2…+4 градусов. Ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 3-8 м/с. Осадков синоптики не обещают.

Ранее редакция сообщала о том, что главный синоптик России пообещал жителям Новосибирской области тёплый, но снежный ноябрь.