Начался монтаж трибун для волейбольных полей в парке «Арена» в Новосибирске

В новосибирском парке «Арена» идет монтаж трибун для волейбольных полей.

– Пока они находятся на этапе строительства, но уже совсем скоро вы сможете комфортно наблюдать за происходящей игрой, – говорится в паблике парка.

Новосибирцы рады такому событию, а также предлагают установить козырьки от дождя и душевые кабинки.

Напомним, что площадь парка составляет более 18 гектаров. При его создании учли природный ландшафт обского берега и постарались его сохранить. В парке были обновлены зелёные насаждения: на территории высадили свыше 19 тысяч многолетних цветов, деревьев и кустарников. Оборудованы две детские игровые площадки, полоса препятствий для детей, баскетбольная площадка и 6 площадок для игры в волейбол.

В будущем городские власти намерены расширить границы парка в сторону Бугринской рощи и создать рядом с ним зону отдыха у реки Обь.

Ранее редакция сообщала о том, что в парке «Арена» в Новосибирске открыли новую баскетбольную площадку.