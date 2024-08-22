ГЧП-поликлиника в Новосибирске прошла экспертизу перед запуском

Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации поликлиники №2 в Октябрьском районе Новосибирска. Она рассчитана на 967 посещений в смену и сможет обслуживать 64 тысячи жителей. Общая площадь пятиэтажного здания — свыше 12,3 тыс. квадратных метров.

— Строительство поликлиники было завершено ещё в ноябре 2023 года. С этих пор в здании проходили пуско-наладочные работы и испытания оборудования, устранялись замечания сотрудников стройнадзора, которые провели несколько проверок, — пояснили в компании.

Получение документа, разрешающего ввод объекта в эксплуатацию, ожидается в ближайшие дни, подчеркнули в пресс-службе Группы «ВИС».

В ГК «ВИС» напомнили, что это вторая ГЧП-поликлиника, запущенная в Новосибирске. Первая начала работу в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.).

Напомним, в ответ на запрос Inforpo54 пресс-служба ГК «ВИС» также сообщала, что готовность поликлиники №27 составляет более 90%. Завершению работ на объекте мешают сорванные МП «МетроМиР» на 6,5 месяцев сроки по подключению объекта к системе городской канализации. Готовность ещё трёх объектов сегодня оценивается от 30 до 50 %, где полностью возведены каркасы зданий.

Ранее редакция рассказывала о том, что после возобновления финансирования ГК «ВИС» активизировала работу по строительству поликлиники №16 в Ленинском районе.