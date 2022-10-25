Zara вернется в Россию под новым названием

Магазины испанского бренда Zara вернутся на российский рынок под названием «Новая мода». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник. По информации издания, всего в стране откроется четыре торговых точки марки. При этом отмечается, что в них будут присутствовать не все коллекции указанного ретейлера. Плюс ко всему продолжит работу российский офис Zara, однако уже под руководством ливанского бизнесмена.

Ранее, 20 октября, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

18 октября стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в РФ недружественной. Об этом сказано в определении Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, где рассматривался иск о взыскании ущерба из-за закрытия магазинов в местном торговом центре.

В тот день «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что Inditex для возобновления работы в России рассматривает возможность передачи местных активов партнерам из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Один из источников подчеркнул, что с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Другие бренды откроются под новыми названиями.

Испанская компания закрыла все магазины своих брендов в России в марте этого года. Причиной называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране.

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