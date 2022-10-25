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Zara вернется в Россию под новым названием

  • 25/10/2022, 17:34
Zara новый бренд
Всего в стране откроется четыре торговых точки марки.

Магазины испанского бренда Zara вернутся на российский рынок под названием «Новая мода». Об этом сообщают «Известия»  со ссылкой на осведомленный источник. По информации издания, всего в стране откроется четыре торговых точки марки. При этом отмечается, что в них будут присутствовать не все коллекции указанного ретейлера. Плюс ко всему продолжит работу российский офис Zara, однако уже под руководством ливанского бизнесмена.

Ранее, 20 октября, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

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Zara может перейти к дружественной России стране

18 октября стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в РФ недружественной. Об этом сказано в определении Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, где рассматривался иск о взыскании ущерба из-за закрытия магазинов в местном торговом центре.

В тот день  «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что Inditex для возобновления работы в России рассматривает возможность передачи местных активов партнерам из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Один из источников подчеркнул, что с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Другие бренды откроются под новыми названиями.

Испанская компания закрыла все магазины своих брендов в России в марте этого года. Причиной называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране.

 

Ранее редакция сообщала, что дефицит энергоресурсов почувствовала текстильная промышленность Италии. 

Фото с официальной страницы Zara в «ВКонтакте»

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Zara новый бренд


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