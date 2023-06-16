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Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» завершают сделку по объединению видеосервисов

  • 16/06/2023, 10:41
Объединенный сервис будет работать под брендом Wink и намерен стать одним из лидеров рынка онлайн-кинотеатров в России.

Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» завершают сделку по объединению видеосервисов«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляют о заключении сделки по объединению видеосервисов more.tv и Wink в рамках совместного предприятия (СП). Объединенный сервис будет работать под брендом Wink и намерен стать одним из лидеров рынка онлайн-кинотеатров в России. Документы по сделке подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор НМГ Светлана Баланова 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Технологическая интеграция платформ more.tv и Wink будет проходить поэтапно. Обе компании заинтересованы в сохранении максимально качественного сервиса для пользователей объединенного онлайн-кинотеатра. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях. СП также рассмотрит варианты дальнейшего использования бренда more.tv для решения бизнес-задач.

 «В нашем совместном предприятии участники объединяют свои сильные стороны и компетенции. Со стороны “Ростелекома” это самый быстрорастущий видеосервис страны, который за короткий срок вышел на второе место по количеству платящих подписчиков и входит в число лидеров по клиентскому опыту (NPS). Со стороны НМГ — широкие компетенции и опыт по производству уникального киносериального контента в лице “НМГ Студии”, а также библиотека и абонентская база more.tv. Таким образом, СП сможет ускорить развитие объединенных активов, увеличить долю на стремительно растущем рынке и предложить лучший эксклюзивный контент, учитывающий весь диапазон запросов и интересов нашей многомиллионной аудитории по всей стране», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
#День города в Новосибирске

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком онлайн-кинотеатр Национальная Медиа Группа Wink


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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
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