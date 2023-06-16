Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» завершают сделку по объединению видеосервисов

«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляют о заключении сделки по объединению видеосервисов more.tv и Wink в рамках совместного предприятия (СП). Объединенный сервис будет работать под брендом Wink и намерен стать одним из лидеров рынка онлайн-кинотеатров в России. Документы по сделке подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор НМГ Светлана Баланова 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Технологическая интеграция платформ more.tv и Wink будет проходить поэтапно. Обе компании заинтересованы в сохранении максимально качественного сервиса для пользователей объединенного онлайн-кинотеатра. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях. СП также рассмотрит варианты дальнейшего использования бренда more.tv для решения бизнес-задач.