Жительница Новосибирска признана виновной в мошенничестве при получении выплат по уходу за ребенком

Октябрьский районный суд признал виновной 24-летнюю жительницу Новосибирск в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

По данным суда, 19 июня 2020 осужденная предоставила в ГКУ Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района г. Новосибирск» поддельное свидетельство о рождении ею ребенка.

— На основании указанного фиктивного документа осужденная на протяжении полутора лет получала социальные выплаты по уходу за ребенком, похитив из бюджета чуть менее полумиллиона рублей, — говорится в сообщении суда.

Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно, по иску прокуратуры с нее взыскан причиненный преступлением ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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