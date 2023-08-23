Пассажира рейса Баку—Новосибирск застукали за курением в туалете самолета

Пассажира, летевшего из Баку в Новосибирск, привлекли к административной ответственности за курение в туалете. Парень несколько часов борол в себе желание сделать несколько никотиновых затяжек. В итоге зависимость победила.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Баку-Новосибирск, пассажир нарушил правила безопасного поведения во время полета, — сообщили в УТ МВД на транспорте.

После приземления на сибирскую землю нарушителя встретили полицейские. Отпираться молодой человек не стал.