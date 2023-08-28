Энцефалитные клещи укусили 144 жителя Новосибирской области

Клещи атакуют жителей Новосибирской области. Насекомые продолжают свою активность в лесах, где люди собирают грибы и ягоды.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщило, что с начала сезона в медорганизации с укусами клещей обратилось 15713 человек. За неделю с 16 по 22 августа 2023 года – 230 человек.

Чаще всего клещи нападали на сибиряков в Новосибирском, Искитимском, Мошковском районах области. На территории города по-прежнему опасными остаются Заельцовский, Октябрьский и Советский районы.

— За период с начала эпидсезона диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 144 человек, диагноз «клещевой боррелиоз» — у 124 человек, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.