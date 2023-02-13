Над Сибирью пройдет трасса выведения космических аппаратов к новой орбитальной станции

Трасса выведения во время запусков кораблей к перспективной Российской орбитальной станции (РОС) пройдет над Сибирью, Крайним Севером, включая Северный Ледовитый океан. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на интервью с заместителем генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

Высокое наклонение орбиты от 96,8 до 97 градусов было выбрано, чтобы получить новые эксплуатационные возможности по сравнению с МКС и станциями советского периода.

Задачу спасения космонавтов в случае нештатных ситуаций во время выведения главный конструктор считает выполнимой. Однако применение поисково-спасательной техники будет ограничено из-за сурового климата и неразвитой транспортной инфраструктуры.

— Аэродромная сеть вдоль трассы выведения позволяет проводить поисково-спасательные работы на всем протяжении сухопутного участка, а также на значительной части морского участка за счет аэродромов на островах Северной Земли и Земли Франца-Иосифа, — отметил Владимир Кожевников.

Как уточнил Кожевников, большая часть морского участка трассы выведения будет проходить через западную часть российской Арктики, где круглогодично действуют штаб морских операций (на базе ФГУП «Атомфлот») и морские спасательные центры.

По мнению главного конструктора РОС, пока рано говорить о сумме, которая потребуется на создание станции. Сейчас идет эскизное проектирование. К этой работе привлечены около 30 предприятий. Ожидается, что, когда проект перейдет в стадию разработки рабочей документации, изготовления и испытаний, количество предприятий может приблизиться к 100. Как отметил господин Кожевников, проектов такого масштаба и сложности еще не было в истории современной российской космонавтики.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что госкорпорация форсированно работает над созданием российской орбитальной станции. Он отметил, что Россия продолжает штатно работать на МКС (на МКС уже затрачено больше $150 млрд.), пока не будет принято решение о выходе из проекта.

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