В Новосибирской области разработают программу по обеспечению безопасности систем газоснабжения в жилых домах

В Новосибирской области развернута работа по обеспечению безопасности в работе систем газоснабжения жилых домов. Губернатор Андрей Травников по время оперативного совещания в правительстве региона подчеркнул: мероприятия по предотвращению трагедий, подобных произошедшей на прошлой неделе на улице Линейной, нельзя проводить формально. Надо реально проанализировать риски и в ближайшие дни реализовать все необходимые мероприятия.

В Новосибирской области работают две крупные организации – Новосибирскоблгаз и «Газпром газораспределение», – которые обслуживают как внешние, так и внутренние системы газораспределения в домах на сжиженном газе. Сейчас специалисты организаций проводят работу по диагностике оборудования, проверяют и внешние сети, и внутренние – во время поквартирного обхода. В случае выявления нарушений дом отключается, проводятся работы по замене оборудования. В первую очередь специалисты газовых организаций проводили работу в домах по спискам, которые были выявлены у задержанных по делу о взрыве дома на Линейной, уточнил министр.

Глава минЖКХ сообщил, что специалисты министерства уже разрабатывают план долгосрочных мероприятий, среди которых есть и предложения по переводу домов со сжиженного на природный газ. Также есть предложение по установке сигнализаторов утечки газа, дополнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его мнению, необходима и профилактическая работа с жителями газифицированных домов, которая позволит исключить риск доступа к газовому оборудования частных организаций.

При разработке программы губернатор рекомендовал использовать опыт по обеспечению пожарной безопасности индивидуальных домов, в которых проживают многодетные семьи. Та работа подразумевала комплексный подход: начиная от технических мероприятий в виде установки датчиков и заканчивая выстраиванием системы профилактики с регулярными обходами, системой инструктажей и информированием.

В отношении безопасности работы системы газоснабжения важно не ограничиваться срочными мероприятиям, которые будут выполнены на этой и следующей неделе, а подойти к вопросу планово и системно, заявил глава области. Губернатор поставил всем руководителям районов и городских округов задачу принять участие в подготовке соответствующей программы.

Фото с сайта правительства Новосибирской области