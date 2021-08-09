Надводная часть четвертого моста через Обь готова более чем на 30%

Строители завершили шестую стадию надвижки пролётного строения моста через реку Обь в Новосибирске, сообщает пресс-служба Группы «ВИС». Дополнительно надвинуто 45 погонных метров, смонтировано 605 тонн металлоконструкций.

Всего с марта 2021 года надвинуто 261 погонный метр и собрано 4175 тонн металлоконструкций, включая аванбек. Общая длина пролётного строения составит 776 метров, общая масса – 10400,8 тонн (включая аванбек 154 тонны).

7 августа специалисты производственной фирмы «ВИС» приступили к сборке металлоконструкций 7 стадии надвижки. Длина сборки составит 44 погонных метра, масса 540 тонн. В субботу же завершён монтаж второго башенного крана для сооружения пилона моста на правом берегу.

Четвёртый мост в Новосибирске – уникальное инженерное сооружение, сочетающее пролётные и вантовый участки. Проектировщики учли пожелания горожан о сохранении на набережной парка Городское начало, именно здесь пройдёт вантовый участок мостового перехода длиной 380 погонных метров. Его будет удерживать 114-метровый пилон с помощью 70 вант.

Напомним, что четвёртый мост – это современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофорное регулирование движения, что обеспечит непрерывность транспортных потоков и окажет значительный эффект на разгрузку трафика в центре города. Проект предусматривает создание нескольких путепроводов, в том числе тоннельного типа под Транссибирской железнодорожной магистралью, надземные пешеходные переходы. Общая протяжённость новой автодороги с учётом транспортных развязок, тоннелей и подходов к мосту превысит 5,1 км. Мост соединит ул. Ипподромская с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».