В парк S7 Airlines поступил первый в России Airbus A321neo

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, объявляет о получении нового самолета Airbus A321neo, оснащенного полками Airspace XL bins.

Полки XL bins имеют на 40% больше пространства для ручной клади по сравнению с обычными, благодаря чему в одной секции можно разместить до четырех сумок стандартного размера, уложив их на бок, в то время как на обычных полках помещается только три чемодана. Также пассажирам станет удобнее размещать на полках верхнюю одежду и другую ручную кладь разных размеров.

— Лайнеры A321neo комплектуются как стандартными полками, так и XL bins. Для удобства наших пассажиров мы выбрали дополнительную опцию с увеличенными полками для ручной клади, поскольку понимаем, как важно иметь возможность комфортно расположить вещи в салоне самолета, — говорит директор департамента пассажирского опыта S7 Airlines Светлана Кулюкина.

Кроме того, A321neo отличает новая компоновка Cabin Flex. Основное преимущество — более эффективное использование пространства пассажирского салона за счет нового расположения дверей.

Также салон нового лайнера оборудован креслами Essenza от производителя Geven. Данный тип кресел отличается легким весом, что позволяет сократить потребление топлива. Все кресла оборудованы розетками с разъемом USB и специальными держателями для мобильных устройств.

Новый лайнер S7 Airlines рассчитан на перевозку 8 пассажиров в бизнес-классе и 203 пассажиров — в экономическом.

В настоящее время парк S7 Airlines насчитывает 98 пассажирских самолетов в эксплуатации, в том числе 34 лайнера Airbus нового поколения (29 – A320neo и 5 — A321neo).