Для аграриев снижают тарифы при страховании урожая

В 2023 году в России снизились тарифы на страхование урожая на случай гибели в результате опасных природных явлений. Об этом сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА).

По словам президента НСА Корнея Биждова, за первые 6 месяцев, средний тариф при страховании сельхозкультур по мультирисковой программе в целом по России составляет 2,2%.

— Годом ранее он был равен 2,6%, сокращение достигло 15 процентных пунктов, – указал Корней Биждов.

Он подчеркнул, что наибольшее снижение тарифов отмечено в страховании зерновых культур – на 35%, до 1,9% с 2,9% в первом полугодии 2022 года. Теперь средняя расчетная стоимость мультириского страхования за 1 га зерновых в весеннюю посевную этого года составила 335 рублей за гектар.

Тарифы в группе кормовых снизились с 2,3% до 1,9% (17 процентных пунктов). В этой группе средняя расчетная стоимость страхования для агрария составила 287 рублей за гектар.

— Незначительное снижение тарифов – на 1 процентный пункт – отмечено при страховании масличных, для которых тариф составил 2,5%, а средняя стоимость страхования для хозяйств — 685 рублей на гектар, — отметили в НСА.

Наиболее высокой стоимостью отличается страхование зернобобовых, хотя для этой группы культур снижение тарифа составило 18 процентных пунктов – до 5,0% с 6,0% годом ранее: средняя расчетная стоимость страхования 1 га для агрария достигает 905 рублей.

Напомним, по данным НСА, аграрии Новосибирской области застраховали с господдержкой 45 тыс. га посевов. По этой программе предусмотрено возмещение убытков в пределах прямых затрат хозяйства на каждый списанный в результате ЧС гектар. Еще 51 тыс га застраховано в регионе по программе мультирискового страхования урожая, по которой компенсируется стоимость утраченной продукции, в Новосибирской области застрахованы 51 тыс. га.

На территории Новосибирской области режим ЧС действует с 11 июля. Он введен из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной ведения режима ЧС стало длительное отсутствие осадков и повышение температуры до +35 градусов. Засуха и суховеи привели к утрате посевов.

По данным правительства Новосибирской области, общая площадь посевов в 2023 году составила более 2,3 млн га. Из-за засухи в регионе ожидается снижение урожая зерна на 30-40 %. Пострадавшая площадь зерновых и зернобобовых культур в Новосибирской области из-за засухи составила 240 тыс. гектаров.

Ранее редакция сообщала. что аграрии Новосибирской области застраховали около 100 тысяч га посевов.