«Нафтатранс плюс» разместит облигации на 250 млн рублей

Собственник ООО ТК «Нафтатранс плюс» принял решение о размещении выпуска облигаций. Объем размещения — 250 млн рублей. Средства компания планирует привлекать по открытой подписке. Срок размещения — три года.

По данным Seldon.Basis, директором и собственником компании является Игорь Головня. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей, выручка за 2023 год — 11,52 млрд (+19%), чистая прибыль — 180 млн (+69%). В 2023 году компания экспортировала товары в 2 страны: Грузию и Южную Осетию. По данным Rusbonds, ООО ТК «Нафтатранс плюс» сегодня — один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%. Эмитент занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ. Товар реализуется более чем 700 клиентам из различных отраслей, в том числе благодаря партнерам, в собственности которых большой автопарк — 376 единиц. В Новосибирске у компании работает 13 АЗС под брендом NAFTA24. Также в структуре компании две нефтебазы, расположенные в Москве и Новосибирске, общим объемом 8,8 тысяч кубометров.

По данным Мосбиржи, на данный момент в обращении находится три облигационных выпуска компании на общую сумму 850 млн рублей. У одного срок гашения наступает в октябре 2025 года (100 млн), у двух — в феврале (500 млн руб) и сентябре (250 млн) 2026 года.

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