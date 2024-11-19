ХК «Сибирь» сыграет в чемпионате КХЛ 3х3

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска будет участвовать в чемпионате КХЛ по формату 3х3. Соревнования пройдут с декабря этого года по июнь следующего. Первый матч состоится 19 декабря.

Согласно информации, опубликованной на сайте лиги, в соревнованиях будут участвовать восемь команд. Помимо «Сибири», в турнире примут участие «Авангард», «Барыс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Барс», минское «Динамо», а также «Трактор». Команды будут разделены на два дивизиона.

В результате три лучших коллектива в каждом дивизионе пройдут в Суперфинал, который включает в себя групповой этап и стадию плей-офф. В рамках группового этапа команды сыграют друг с другом по одному разу, а четыре лучших коллектива продолжат борьбу в плей-офф.

Соревнования будут проходить на специальной площадке размером 34 на 18 метров.

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 ноября состоится игра между командами «Сибирь» и «Динамо».

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» в домашнем матче со счётом 1:4.