С 15 июля меняются правила ОСАГО

C 15 июля страховщики начнут оформлять убытки в результате ДТП в электронном виде, если авария была зафиксирована без участия сотрудников Госавтоинспекции, то есть по Европротоколу. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Заявление о возмещении убытков будет оформляться через личный кабинет на «Госуслугах», где в профиле автовладельца имеются данные об автомобиле и водителе. Затем в личном кабинете формируется полный пакет документов — к заявлению о страховом случае прикладываются копии всех документов, предусмотренных правилами ОСАГО.

Следует отметить, что на госуслугах будет реализован только обмен электронными документами, а процедура осмотра поврежденного автомобиля, в которой участвуют подрядчики страховой компании — эксперты, работники станции технического обслуживания и т. д., не изменяется. Клиенту через его личный кабинет только сообщат о времени и месте процедуры. Скрытые же повреждения автомобиля будут выявляться и оцениваться так же, как это происходит сегодня. Предоставление поврежденного транспортного средства для осмотра должно осуществляться в пределах того населенного пункта, где проживает его владелец.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область заняла 7 место в России по частоте страховых случаев по ОСАГО.