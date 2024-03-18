Погасил долг в 280 тысяч ради поездки в Африку житель Новосибирской области

34-летний житель Татарского района Новосибирской области погасил давний долг, чтобы отправиться в командировку в Африку. На тот момент у него оставалась задолженность в 280 тысяч рублей.

— Мужчина иногда сам вносил платежи для погашения долга, а также по постановлению исполнитель списывал деньги с его банковских карт. Недавно он пришел на прием и попросил выдать квитанцию на остаток долга. Мужчина сообщил, что в ближайшее время планирует уехать на заработки в Африку, но у него есть ограничение на выезд за пределы РФ от судебного пристава, — отметили в УФССП по региону.

Ради поездки на жаркий континент сибиряк в тот же день погасил долг в полном объеме.

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