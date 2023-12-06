Найденная в коробке на трассе под Новосибирском девочка пошла в детсад

Девочка, которую подростки нашли в коробке на трассе под Новосибирском, пошла в детский сад.

История с новорожденной произошла 7 января 2021 года и потрясла всю страну.

Тем рождественским вечером пятеро подростков шли вдоль трассы возле новосибирского села Сосновка и нашли коробку, в которой еле слышно плакала малышка.

Парни пытались остановить проезжающие автомобили, но ни одна из них не остановилась. Тогда один из подростков, 16-летний Ренат Литвинов, позвонил родителям.

― Мы с женой приехали, забрали девочку и поехали в больницу. ― рассказал Дмитрий, отец Рената.

К счастью, на улице в тот день было всего -9 градусов, и, видимо, ребёнок недолго пролежал в коробке, у малышки не было обморожения. Врачи подтвердили ― с младенцем всё в порядке.

Семья Литвиновы хотела удочерить девочку-найдёныша, но в службе опеки решили по-другому ― девочку передали в другую семью, которая была первой в очереди на усыновление.

Сейчас малышка готовится отметить свое двухлетие. Несмотря на пережитые часы на рождественском морозе, она абсолютно здорова и уже пошла в детский сад.

― Приёмные родители присылают фото и видео с ней. Девочка даже внешне очень похожа на приёмную маму. Развивается в соответствии со своим возрастом: давно говорит «мама» и «папа» и уже осваивает более сложные фразы, ― рассказала КП-Новосибирск Инна Оранова, начальник управления опеки и попечительства администрации Новосибирского района.

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