Рекламодателям

Новосибирским охотникам напомнили об опасности птичьего гриппа

  • 29/11/2024, 09:15
Новосибирским охотникам напомнили об опасности птичьего гриппа
Осенняя охота на некоторые виды пернатых продлится до 31 января

Гриппом болеют не только люди, но и птицы. Это вирусное заболевание нередко поражает диких, синантропных и сельскохозяйственных птиц. Об этом напомнили в пресс-службе Управления ветеринарии региона.

Опасность состоит в том, что больная или переболевшая дикая птица может заразить домашних пернатых. Источниками заражения, могут стать истечения из носа и рта, экскременты, а также яйца, предупредили в ведомстве.

При этом, дикие перелетные птицы, особенно утки, могут распространять заболевания на огромные расстояния, представляя из себя естественный резервуар заболевания.

— Основные признаки больной птицы: слабость, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, отек гортани, синюшность видимых слизистых оболочек, загрязненная экскрементами хвостовая часть, возможна частичная парализация и мышечные судороги, — рассказали в пресс-службе.

Опасность состоит в том, что вирус гриппа птиц очень долго сохраняется ее в органах и тканях: в замороженном мясе птицы — до 280 дней, в инкубационном яйце при 80С — 120 дней, в таре — 4 дня, в крови, в помете, зерне, разлагающихся трупах — 30 дней, в воде сохраняет активность при температуре 0-40 С в течение года.

Чтобы не допустить заражения одомашненных пернатых, специалисты рекомендуют полностью исключить их контакт с дикой птицей, такой как голуби и воробьи. Для этого в первую очередь необходимо защитить кормушки от непрошенных гостей. В Управлении также советуют продавать птицу, яйцо и мясо только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, а также обзавестись отдельной одеждой и обувью для ухода за пернатыми и утилизировать их трупы только в установленных местах.

Отдельный инструктаж подготовили специалисты для охотников.

— Исключить контакт диких подсадных уток с домашними, в том числе отловленных для содержания в личных подсобных хозяйствах; исключить разделку тушек добытых водоплавающих птиц на территории подворий и скармливание отходов потрошения домашней птице, — предупреждают ветеринары. — После потрошения трофеев в охотничьих угодьях все биологические отходы следует захоронить на глубину не менее 25-50 см; соблюдать правила личной гигиены при разделке птицы; после окончания охоты обувь тщательно помыть, одежду выстирать и просушить.

Напомним, в этом году разрешения на добычу болотно-луговой дичи (дупель, бекас) с подружейными собаками, а также на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, ворону серую, грача, дрозда-рябинника действуют до 30 ноября. На водоплавающую дичь (гуси, утки, лысуха) с подружейными собаками — до 31 декабря. На боровую (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп), степную и полевую дичь (серая куропатка, перепел обыкновенный) с подружейными собаками — до 31 января 2025 года.

 Ранее редакция сообщала о том, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал вакцину против гриппа H5N8. Ее доклинические испытания начнутся в 2025 году.

Фото freepik , автор: wirestock

169

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : птичий грипп Охота


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Однако, если сравнивать с 2022 годом, ситуация не настолько критична, как кажется
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирским учителям запретили общаться в мессенджерах
29/11/24 12:00
Общество
Ежемесячные расходы новосибирцев на авто превысили девять тысяч рублей
29/11/24 11:30
Ключевой свидетель обвинения не явился в суд по делу Игоря Диденко
29/11/24 11:00
Бизнес Право&Порядок ЦУР
Кредиты Новосибирску предоставит региональный банк
29/11/24 10:30
Власть Финансы
В Новосибирске стартуют мероприятия по благоустройству набережной на Чемском
29/11/24 10:25
Власть
«Всё сама придумала»: свидетель по делу об убийстве новосибирской школьницы отказалась от показаний
29/11/24 10:12
Право&Порядок
Незаконный оборот огнестрельного оружия пресекли силовики в Новосибирске
29/11/24 10:00
Право&Порядок
Новосибирские травматологи создали аппарат для изготовления костного трансплантата
29/11/24 9:30
Медицина Наука
Новосибирским охотникам напомнили об опасности птичьего гриппа
29/11/24 9:15
Общество
Накануне Года Змеи новосибирцы развернули торговлю пресмыкающимися
28/11/24 18:30
Общество
Таможенники обнаружили у туриста в Толмачево груз кораллов
28/11/24 18:00
Общество
Транспортная реформа «забуксовала» в Новосибирске
28/11/24 17:30
Город Транспорт
На разрытые ямы и пар из коллекторов пожаловались жители Новосибирска
28/11/24 17:00
Общество
Вячеслав Кулаков избран главой Карасукского округа
28/11/24 16:30
Власть Отставки и назначения
Новые купюры номиналом 5000 с «бородатым мужиком» поступили в Новосибирск
28/11/24 16:00
Общество
Ученые НГТУ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС
28/11/24 15:30
Наука
В Государственном кремлевском дворце прошел фестиваль «Мир красоты»
28/11/24 15:03
Бизнес
Работодателя заставили выплатить 200 тысяч экс-сотруднику в Новосибирске
28/11/24 15:00
Право&Порядок
Жители Искитима остались без газа на несколько дней
28/11/24 14:30
Общество
ЦУМ в Новосибирске пойдет под снос
28/11/24 14:18
Бизнес Недвижимость
Популярное
В Новосибирске ликвидируют пожар в двухэтажном здании
27/11/24 14:45
К 11 годам за жестокое убийство таксиста приговорили жителя Новосибирска
27/11/24 13:30
Рассказываем, как восстановить ПТС на машину и что для этого нужно
27/11/24 10:00
Три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске
27/11/24 9:45
За обман пенсионерки в Москве задержали двух новосибирцев
26/11/24 15:00
«Утопила как котёнка»: горе-матери вынесли приговор за убийство новорожденного ребёнка под Новосибирском
26/11/24 13:10
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
28/11/24 10:40
Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцев
28/11/24 9:00
Больше 12 тысяч новых бизнесов открыли сибиряки с помощью Сбера
27/11/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером премии «Человек года»
27/11/24 9:00
«Россети» подключат к сетям жилой комплекс, расположенный на берегу Обского моря
26/11/24 16:05
Банк Уралсиб запустил стоп-информер в онлайн-банке для бизнеса
26/11/24 9:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска