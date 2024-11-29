Новосибирским охотникам напомнили об опасности птичьего гриппа

Гриппом болеют не только люди, но и птицы. Это вирусное заболевание нередко поражает диких, синантропных и сельскохозяйственных птиц. Об этом напомнили в пресс-службе Управления ветеринарии региона.

Опасность состоит в том, что больная или переболевшая дикая птица может заразить домашних пернатых. Источниками заражения, могут стать истечения из носа и рта, экскременты, а также яйца, предупредили в ведомстве.

При этом, дикие перелетные птицы, особенно утки, могут распространять заболевания на огромные расстояния, представляя из себя естественный резервуар заболевания.

— Основные признаки больной птицы: слабость, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, отек гортани, синюшность видимых слизистых оболочек, загрязненная экскрементами хвостовая часть, возможна частичная парализация и мышечные судороги, — рассказали в пресс-службе.

Опасность состоит в том, что вирус гриппа птиц очень долго сохраняется ее в органах и тканях: в замороженном мясе птицы — до 280 дней, в инкубационном яйце при 80С — 120 дней, в таре — 4 дня, в крови, в помете, зерне, разлагающихся трупах — 30 дней, в воде сохраняет активность при температуре 0-40 С в течение года.

Чтобы не допустить заражения одомашненных пернатых, специалисты рекомендуют полностью исключить их контакт с дикой птицей, такой как голуби и воробьи. Для этого в первую очередь необходимо защитить кормушки от непрошенных гостей. В Управлении также советуют продавать птицу, яйцо и мясо только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, а также обзавестись отдельной одеждой и обувью для ухода за пернатыми и утилизировать их трупы только в установленных местах.

Отдельный инструктаж подготовили специалисты для охотников.

— Исключить контакт диких подсадных уток с домашними, в том числе отловленных для содержания в личных подсобных хозяйствах; исключить разделку тушек добытых водоплавающих птиц на территории подворий и скармливание отходов потрошения домашней птице, — предупреждают ветеринары. — После потрошения трофеев в охотничьих угодьях все биологические отходы следует захоронить на глубину не менее 25-50 см; соблюдать правила личной гигиены при разделке птицы; после окончания охоты обувь тщательно помыть, одежду выстирать и просушить.

Напомним, в этом году разрешения на добычу болотно-луговой дичи (дупель, бекас) с подружейными собаками, а также на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, ворону серую, грача, дрозда-рябинника действуют до 30 ноября. На водоплавающую дичь (гуси, утки, лысуха) с подружейными собаками — до 31 декабря. На боровую (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп), степную и полевую дичь (серая куропатка, перепел обыкновенный) с подружейными собаками — до 31 января 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал вакцину против гриппа H5N8. Ее доклинические испытания начнутся в 2025 году.