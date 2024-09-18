Новосибирский депутат предложил увеличить выплату на новорожденного до 50 тысяч рублей

Депутат Государственной Думы из Новосибирска Александр Аксененко выступил соавтором законопроекта о повышении единовременной выплаты при рождении ребёнка.

— Мы предлагаем увеличить выплату при рождении ребёнка до 50 000 рублей. Сегодня она отличается от региона к региону и в среднем почти вдвое ниже. К примеру, в Новосибирской области при рождении ребёнка родители получают 29 525 рублей, — рассказал он.

По его словам, за первое полугодие 2024 года рождаемость в России упала на 3%. Как показали результаты исследования аналитического центра НАФИ, одной из основных причин снижения рождаемости является сложное финансовое положение семей.

— По статистике треть россиян тратит на ребёнка 30-50 000 рублей ежемесячно, — подчеркивает депутат.

Он добавил, что в дальнейшем фракция «Справедливая Россия – За Правду», которую представляет Александр Аксененко, будет настаивать на повышении суммы материнского капитала, усилении поощрения многодетности, а также разработке новых мер по решению жилищной проблемы российских семей.

Напомним, в Госдуме анонсировали плановое повышение социальных выплат в 2025 году. Максимальный размер декретного пособия составит 794 тысячи рублей, а по уходу за ребенком до полутора лет — 69 тысяч рублей. Материнский капитал также увеличится: при рождении первого ребенка может составить до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские родители поддерживают идею траты маткапитала на сборы в школу.