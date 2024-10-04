Муниципальных аптек в Новосибирске станет в 2,5 раза меньше

Мэр города Максим Кудрявцев утвердил условия приватизации МУП «Новосибирская аптечная сеть» в ходе которой предприятие будет преобразовано в акционерное общество. 100% в АО будет принадлежать муниципалитету. При этом в сети останется всего 18 из 55 ранее работавших филиалов. Общая стоимость имущества акционерного общества оценивается в 33,81 млн руб. При этом, 37 аптечных филиалов, которые оценивают в 88,74 млн руб., приватизации не подлежат.

— Этими объектами распорядится казна, — пояснил Infopro54 председатель постоянной комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска Сергей Бондаренко. — Имущество будет передано общественным организациям или реализовано в интересах города.

По его словам, сокращение количества филиалов аптечной сети приведет к более эффективному управлению предприятием.

— Приватизации подлежали самые рентабельные филиалы с хорошим трафиком и удобной локацией, — подчеркнул Бондаренко.

Уставный капитал нового акционерного общества составит 126 917 000 руб. В состав совета директоров войдут пять человек: вице-мэр Новосибирска Валерий Шварцкопп, заместитель начальника департамента по социальной политике Александра Лаухина, заместитель председателя Совета депутатов города Николай Тямин, начальник департамента экономики и стратегического планирования Ларис Уткина и начальник управления муниципального имущества Александр Хаустов.

Напомним, в марте 2024 года на сессии горсовета депутат Александр Бурмистров отмечал, что «Новосибирская аптечная сеть» наращивает убытки и о том, что его имущество выставляется на продажу. Он также высказывал опасения, что после акционирования имущество «НАС» будет распродано. Сергей Бондаренко напоминал коллегам о судьбе другого муниципального имущества — химчисток и прачечных, от которых после акционирования не осталось и следа.

В итоге «НАС» исключили из приватизации. Однако впоследствии она была возвращена в список на акционирование.

Приватизация «Новосибирской аптечной сети» и других муниципальных предприятий осуществляется в рамках требований законодательства о реорганизации унитарных предприятий. Считается, что это необходимо для повышения эффективности и сохранения контроля над ключевыми городскими объектами.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал МУП «Новосибирская аптечная есть» составляет 50 тысяч рублей. Выручка предприятия за 2023 год составляла 1,3 млрд рублей (-27%), чистый убыток – 32 млн руб (+60%). С августа 2024 года и.о. руководителя «НАС» является Виктория Чуканова.

Ранее редакция сообщала о том, что Дмитрий Гришунин ушел с поста директора «Новосибирской аптечной сети» и стал заместителем министра.