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Более 400 мигрантов легализовал дуэт новых россиянок в Новосибирской области

  • 30/05/2025, 12:25
Автор: Ольга Кирсанова
Более 400 мигрантов легализовал дуэт новых россиянок в Новосибирской области
«Благими» делами в регионе уроженки Средней Азии занимались два года

Очередной канал незаконной миграции в Новосибирской области ликвидировали сотрудники УФСБ. Легализацией соотечественников в сибирском регионе занимались две уроженки Средней Азии, получившие заветные российские паспорта.

По данным УФСБ, за «гонорары» женщины организовывали иностранцам изготовление фиктивных трудовых договоров, поддельных миграционных документов, оформляли незаконную прописку в Новосибирске и области. По оперативным данным, с 2023 года аферисткам удалось легализовать свыше 400 иностранцев.

— На основании результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». 46-летней и 35-летней фигуранткам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — сообщила пресс-секретарь регионального ведомства Ирина Зеброва.

Более 400 мигрантов легализовал дуэт новых россиянок в Новосибирской области

Сейчас силовики проводят оперативно-следственные мероприятия по установлению других участников преступной группы.

Стоит отметить, что незаконным бизнесом по легализации гостей из ближнего зарубежья в Новосибирской области чаще промышляют их земляки, получившие российское гражданство. Злоумышленники работают группами разной численности, создаются даже семейные подряды для «помощи» соотечественникам. Одной из таких «ячеек общества» за немалое вознаграждение удалось оформить фиктивные трудовые договоры и липовые документы более 300 приезжим из Средней Азии. Бизнесом удалённо руководила 36-летняя женщина. Сейчас ушлая дама находится в федеральном розыске, а её подельник, по совместительству супруг, находится под домашним арестом.

Ранее редакция сообщала о том, что семья гастарбайтеров, находившаяся в Новосибирске временно по трудовому патенту, пыталась легализоваться через липовое отцовство. Чтобы самой получить российское гражданство и своим детям, иностранка организовала фиктивное отцовство своему новорожденному сыну.

Фото: изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум, УФСБ по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : УФСБ Мигранты легализация мигрантов


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