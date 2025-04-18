Количество компаний, создаваемых новосибирцами за рубежом, растет на 13% в год

В Новосибирской области в 2023 году число контролируемых иностранных компаний (КИК), в которых контролирующими лицами являются физические лица, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 24% (с 371 до 460). При этом около 50% КИК зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза (в 2022 году — 100, в 2023-м — 213), об этом редакции Infopro54 сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— В целом с 2015 года, когда был учрежден механизм контроля за зарубежными активами в виде КИК, их число в Новосибирской области увеличивалось в среднем на 13 % в год, — констатировали в пресс-службе УФНС региона.

Большинство задекларированных КИК являются иностранными организациями (99%); 1% — иностранными структурами (это может быть траст, партнерство, фонд, товарищество, иная форма коллективных инвестиций или доверительного управления). Указанное соотношение в последние годы не меняется.

— Уведомления о КИК в 2023 году представили 332 жителя Новосибирской области. По сравнению с предыдущим годом число уведомлений увеличилось на 37% (в 2022 году — 243 человека). На данный момент за 2024 год представили уведомления 125 физических лиц по 141 КИК. Срок предоставления уведомлений о КИК за минувший год у физических лиц истекает в конце апреля, — пояснили в пресс-службе УФНС.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева считает, что рост количества КИК в Новосибирской области объясним.

— Многие открыли компании в Казахстане и Армении. Для продолжения ВЭД и обхода санкций. При этом законопослушны и декларируют, — говорит эксперт.

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко перечисляет ряд факторов, которые, по ее словам, объясняют рост числа контролируемых иностранных компаний (КИК) в Новосибирской области, особенно зарегистрированных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Поиск стабильных и дружественных юрисдикций

На фоне геополитической нестабильности и санкционного давления российские предприниматели стремятся структурировать свои зарубежные активы в странах с предсказуемой правовой средой. Страны ЕАЭС, такие как Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь, предоставляют подобную возможность благодаря тесным экономическим связям с Россией и возможности движения капитала между странами союза.

Налоговые преимущества

Согласно российскому законодательству, прибыль КИК освобождается от налогообложения в РФ, если компания зарегистрирована в стране, с которой у России заключен договор об избежании двойного налогообложения, и эффективная налоговая ставка в этой стране составляет не менее 75% от российской. Страны ЕАЭС соответствуют этим требованиям, что делает их привлекательными для регистрации КИК.

Упрощение взаимодействия с иностранными контрагентами

Создание КИК в странах ЕАЭС позволяет российским компаниям более эффективно взаимодействовать с зарубежными партнерами, особенно в условиях ограничений на международные платежи и трансграничные сделки.

Это наиболее актуально для регионов с активной внешнеэкономической деятельностью, таких как Новосибирская область.

Рост осведомленности и соблюдение законодательства

Увеличение числа уведомлений о КИК может свидетельствовать о росте осведомленности среди предпринимателей о требованиях законодательства и стремлении избежать штрафов за несвоевременное предоставление информации.

С 2021 года штраф за непредставление или несвоевременное представление уведомления о КИК был увеличен до 500 тысяч рублей за каждую компанию.

Амнистия капиталов и структурирование активов

Программы амнистии капиталов, проводимые российским правительством, стимулируют предпринимателей декларировать свои зарубежные активы и структурировать их в соответствии с законодательством.

Регистрация КИК в странах ЕАЭС становится частью этой стратегии.

— Таким образом, рост числа КИК в Новосибирской области, особенно в странах ЕАЭС, обусловлен сочетанием экономических, правовых и геополитических факторов, а также стремлением предпринимателей к легализации и оптимизации своей деятельности в условиях меняющейся международной обстановки, — резюмирует Евгения Бондаренко.

Напомним, в 2024 году в Узбекистане дочерние предприятия открыли две новосибирских компании: ООО «Здравмедтех» и ООО «СЕЛЛ-Сервис».

Согласно статье 25.13 Налогового кодекса РФ, контролируемой иностранной компанией признается иностранная организация, удовлетворяющая одновременно следующим условиям:

организация не признается налоговым резидентом РФ;

контролирующим лицом организации являются организации и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами РФ.

Контролируемой иностранной компанией также признается иностранная структура без образования юридического лица, контролирующим лицом которой являются организации и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами РФ.

Контролирующим лицом иностранной организации признаются:

физические или юридические лица, доля участия которых в этой организации составляет более 25%;

физические или юридические лица, доля участия которых в этой организации (для физических лиц — совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 10%, если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ, в этой организации (для физических лиц — совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 50%.

Ранее редакция сообщала о том, что за год из Новосибирской области «уехали» почти 300 компаний.