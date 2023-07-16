Налоговики в Новосибирске будут консультировать участников СВО и членов их семей

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области и фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» подписали соглашение о взаимодействии.

— Специалисты налоговых органов будут информировать участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, представления налоговой отчетности, возврата (зачета) налогов и сборов, регистрации (ликвидации, реорганизации) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также по другим вопросам в налоговой сфере, —пояснили в пресс-службе УФНС.

Очные консультации проводятся по четвергам с 9 до 17 часов с перерывом с 12.00 до 12.48 по адресу: город Новосибирск, улица Октябрьская, 34.

Телефонные консультации будут проводиться в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.30 до 17.00 (в пятницу – до 16.00):

имущественные налоги 8 (383) 228-31-69;

налогообложение доходов физических лиц и страховые взносы 8 (383) 228-31-67;

урегулирование задолженности 8 (383) 228-31-79;

государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 8 (383) 228-31-35;

учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 8 (383) 228-31-40;

представление отчетности 8 (383) 228-31-34.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске малые и средние предприятия будут арендовать госимущество за 1 рубль.