За 5 месяцев 2023 года в России на 30% выросли продажи антидепрессантов

С января по май 2023 года розничные продажи антидепрессантов в России выросли на 2% и составили 4,3 млрд рублей. Эта группа препаратов не сдала позиции даже на фоне ажиотажного спроса 2022 года, констатируют аналитики DSM Group.

Крупные аптечные сети. «Еаптека» сообщили «Ведомостям», что за первые пять месяцев года спрос на антидепрессанты вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В «Ютеке» точных цифр не назвали, но рассказали, что реализация «выросла и в штуках, и в обороте».

Антидепрессанты начали выбиваться в лидеры не вчера, сообщает издание. По данным RNC Pharma, с 2018 по 2022 гг. продажи таких препаратов в ценах дистрибьюторов увеличились с 4 млрд рублей до 10 млрд рублей. «Помогли» сначала пандемия COVID-19, а затем — события на Украине.

Еще одна возможная причина роста рынка антидепрессантов, по мнению экспертов, опрошенных изданием, — переход на зарубежные практики терапии, когда такие препараты назначают для лечения не только тяжелых депрессий, но и более легких состояний, включая тревожные расстройства и проблемы со сном. Этому способствовало не только подражание западным методикам, но и политика фармкомпаний, которые расширили линейку антидепрессантов и стали активнее продвигать их.

Напомним, эксперты, которых опрашивал Infopro54, неоднократно отмечали, что одним из последствий коронавирусной инфекции является депрессивное состояние и панические атаки.

Весной минувшего года Минздрав РФ опубликовал приказ «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения». С 1 июля 2023 года в поликлиниках и психоневрологических диспансерах будут открываться кабинеты сексологов для оказания помощи пациентам, «страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией, расстройством половой идентификации и сексуального предпочтения», а также «семейно-сексуальными дисгармониями, сексуальными дисфункциями».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о признаках депрессивного настроения у подростков, которые повышают риск суицида.