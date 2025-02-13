Налоговики вывели «из тени» в Новосибирской области 1,2 трлн рублей

В результате новых подходов к администрированию, возросшей активности населения по защите своих прав, в 2024 году отмечается устойчивая тенденция к росту количества зарегистрированной кассовой техники. Об этом сообщил Infopro54 начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Новосибирской области Владимир Шаповалов.

По данным ведомства, по итогам 2024 года в регионе 36 тыс. налогоплательщиков уже имеют 74 тыс. единиц ККТ.

— Экономический эффект реформы особенно актуален для региональных и местных бюджетов, в том числе за счет легализации налоговой базы в сфере розничной торговли. Новая система дает реальные преимущества и бизнесу. В первую очередь, это выравнивание конкурентных условий, практический отказ от проверок, возможность регистрации касс через интернет-сайт ФНС России, полная ликвидация кассовой отчетности, — подчеркнул Шаповалов.

По итогам 2024 года выручка, полученная ритейлом с применением ККТ, в регионе превысила 1,2 трлн. руб. Это на 20% больше, чем в 2023 году. Количество чеков выросло на 6% — до 1,5 млрд, а средняя сумма чека — на 13% и составила 832 руб.

Ранее редакция сообщала о том, что на начало 2025 года в Новосибирской области было зарегистрировано 276,2 тыс. человек, получивших статус самозанятого. За год их совокупная выручка составила почти 46 млрд рублей.