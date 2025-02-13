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Единственный свидетель дал показания по делу Игоря Диденко в Новосибирске

  • 13/02/2025, 10:45
Автор: Юлия Данилова
Единственный свидетель дал показания по делу Игоря Диденко в Новосибирске
Остальные на суд снова не явились

В рамках очередного судебного заседания по уголовному делу директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игоря Диденко, состоявшегося 12 февраля, выступил один из семи свидетелей на вызове которых ранее настаивало обвинение. Об этом редакции Infopro54 рассказал адвокат Новосибирской городской коллегии адвокатов Евгения Деменчук.

— Допрошенный свидетель большую часть своих показаний, данных в ходе предварительного следствия, не подтвердил и, по сути, опроверг обвинительную версию причин попадания воды в технологический карьер (водоем), расположенный рядом с комбинатом, на загрязнении и деградации которого указано в обвинении, — заявила адвокат.

По ее словам, свидетель — бывший работник нефтебазы «Красный Яр» — сообщил, что наблюдал накопление воды в карьере, в загрязнении которого обвиняют НКБК, как минимум с 2011 года, то есть задолго до размещения предприятия на данной промплощадке. Он также отметил, что с 2007 года нефтебаза использовала данный карьер как накопитель ливневых стоков, а рядом находилась свалка твердых коммунальных и жидких бытовых отходов.

После допроса гособвинитель заявил ходатайство об оглашении показаний всех остальных вызванных и неявившихся в судебное заседание на допрос свидетелей. Против этого возражала сторона защиты и суд ее поддержал. Свидетелям направили повторный вызов.

— Надеемся, что в следующие заседания свидетели обвинения все же явятся в процесс и стороне защите представят возможность лично их допросить, а не довольствоваться допросами, которые были сформированы следователями в ходе предварительного расследования, — говорит Евгения Деменчук.

Напомним, история вокруг АО «Новосибирский КБК» началась 2 года назад. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский КБК проиграл в суде первой инстанции по иску на 243 млн рублей. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Экология Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Новосибирский картонно-бумажный комбинат загрязнение окружающей среды


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