Самозанятые втрое обогнали число зарегистрированных ИП в Новосибирской области

На начало 2025 года в Новосибирской области было зарегистрировано 276,2 тыс. человек, получивших статус самозанятого. Это уже в три раза больше, чем ИП. Прирост этой категории предпринимателей в регионе ускоряется, отмечает руководитель УФНС России по Новосибирской области Геннадий Морозов. За год количество плательщиков налога на профессиональный доход в области выросло на 71 тысячу, что в 1,1 раз больше, чем годом ранее.

По его словам, чаще всего статус самозанятого получают предприниматели, которые занимаются перевозкой пассажиров, грузов, оказывают информационные услуги (маркетинг, реклама), услуги ремонт (строительство), а также маникюра и педикюра, торгуют продукцией собственного производства и сдают жилые помещения в аренду.

— С 2020 года самозанятые заплатили в бюджет региона 4,5 млрд. руб. В 2024 году НДП к уплате составил 1,8 млрд. руб., что в 1,3 раза больше налога, исчисленного в 2023 году. Средняя сумма чека самозанятого составляет 1 447 руб. Общая сумма дохода, выплаченная в пользу самозанятых с момента введения НПД, составила 111,5 млрд. руб., в том числе полученная в 2024 году — 45,9 млрд. руб. По сравнению с 2023 годом рост — в 1,5 раза, — констатировал Морозов.

При этом самозанятые не спешат платить взносы в Социальный фонд. Позаботится о больничном и пенсии решили только 7 696 человек из этой категории предпринимателей.

Глава УФНС напоминает, что основная цель введения режима НПД для самозанятых — предоставить гражданам, получающим небольшой доход от продажи товаров собственного изготовления или оказания услуг, возможность вести легальную деятельность и максимально просто платить налог. Геннадий Морозов уверен, что этой цели в регионе добиться удается.

— В 2023 году доход получили 124,8 тысяч самозанятых, в 2024 году — 146,4 тысяч. При этом из указанного числа физических лиц в 2023 — 56,6 тыс. человек или 45,4% и в 2024 году — 70,6 тыс. человек или 48,2% до получения статуса «самозанятый» никогда не регистрировались в качестве индивидуального предпринимателя и не получали доходов от работодателей в виде заработной платы, — подчеркнул Морозов.

Напомним, специальный налоговый режим НПД введен в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В ноябре 2024 года в Госдуму был внесен законопроект о повышении лимита ежегодного дохода для самозанятых. Авторы инициативы предлагают повысить планку с 2,4 млн рублей до 3,6 млн рублей в 2025 году, и в последующие три года последовательно довести ее до 4,2 млн рублей. В январе 2025 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили приравнять самозанятых к категории микропредприятий. По мнению парламентариев, внесение физлиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) в реестр малых и средних предприятий позволит им участвовать в тендерах на закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

По данным ФНС, на 10 декабря 2024 года в Новосибирской области было зарегистрировано 151 998 субъектов предпринимательской деятельности, из них 62 536 юрлиц и 89 462 ИП. В них было занято 380 363 человек. Больше всего в регионе микропредприятий — 56 954.

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