Налоговые льготы хотят ввести для Почты России в Новосибирской области

В Новосибирской области хотят ввести налоговые льготы для почтовых отделений на 2024 год. Соответствующий законопроект рассматривается в Заксобрании региона. Они будут распространяться на имущество и транспортные средства, задействованные в оказании услуг почтовой связи общего пользования.

— Сумма выпадающих доходов составит порядка 6,5 миллионов рублей. В соглашении, подписанном между «Почтой России» и правительством области, будет оговорено куда пойдут высвободившиеся средства, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь на комитете по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания региона.

Он подчеркнул, что нулевая ставка по налогам будет действовать при условии, что «Почта России» направит эти деньги на выплату заработной платы работникам и возобновление работы почтовых отделений в селах.

— В соглашении будут закреплены взаимные обязательства, в том числе со стороны Почты России. Они обязаны будут направить высвобождающиеся деньги на выравнивание заработной платы сотрудникам, а также «Почта России» берет на себя обязательства возобновить работу, не менее 20 отделений почтовой связи на территории региона, — добавил Сергей Цукарь.

По его словам, на текущий момент в Новосибирской области функционирует 717 отделений почтовой связи, временно не работает — 64 отделения (в прошлом году их было 148). В них трудится около 2000 человек. По данным регионального правительства, более 80% почтовых отделений нерентабельны.

Ранее в региональном правительстве отмечали, что на состояние АО повлияло снижение объёмов импорта и экспорта почтовых отправлений, связанное с ковидом и санкциями. В 2023 году экспорт упал на 63%, на 35% — импорт. Объёмы корреспонденции сократились на 18%. Чистые убытки за первую половину 2023 года составили 6,8 миллиарда рублей. Единственным акционером АО «Почта России» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Ранее редакция сообщала, что Почта России протянула руки к бюджету Новосибирской области.