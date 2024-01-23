Похороненную во дворе дома годовалую девочку эксгумировали в Новосибирске

Следователи эксгумировали тело годовалой девочки, которую родители закопали во дворе частного дома в Новосибирске.
Соседи семьи мигрантов, истязавших свою маленькую дочь заметили подъехавший к их дому самосвал, груженный углем, палетами и автомобильными покрышками. Позже выяснилось, что топливо потребовалось для прогрева земли на участке, чтобы достать из могилы тело ребенка.
Процесс извлечения усопшей занял несколько часов.
— Столбы дыма от горевших покрышек видно было даже на соседних улицах, — рассказал Infopro54 Михаил, проживающий недалеко от дома, где умерла маленькая Сафия*.
Напомним, об издевательствах и истязаниях над годовалым ребенком в Новосибирске узнали только через 2, 5 года после ее смерти. Чудовщные кадры с избиением малышки, а так же подробности ее короткой, но полной страданий жизни, попали в соцсети в январе 2024 года. Историей тут же заинтересовались журналисты, общественники и правоохранительные органы
— По версии следствия, в период с июня по август 2021 года женщина, воспитывающая годовалую дочь, систематически причиняла ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. В ведомстве рассказали, что мать в медицинские учреждения не обратилась. Она самостоятельно захоронила девочку, — сообщила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.
По обвинениям в истязании мать умершей Сафии, 28-летнюю Гульчирой*, взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО. Отец находится под административным арестом за нарушение миграционного режима.
После эксгумации тело девочки отправили на экспертизу по установлению причины ее смерти.
— Если экспертиза покажет, что к смерти ребенка привели нанесения побоев, уголовная статья в отношении обвиняемой будет переквалифицирована на более тяжкую, — пояснил Infopro54 источник в правоохранительных органах.
Ранее редакция сообщала о несчастном случае на охоте, когда мужчина случайно убил 14-летнего брата своей жены.
Фото предоставлено правоохранительными органами региона.
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