Рекламодателям

Лев Нагорняк: «Зависшие» квартиры у застройщика — не кризис, а вызов

Проект, который был актуален даже год назад, сейчас может оказаться вне контекста и спроса
  • 05/06/2025, 19:00

Сегодня рынок жилой недвижимости переживает интересную трансформацию: он стал по-настоящему рынком покупателя. Предложений много, оформление ипотеки все Лев Нагорняк: зависшие квартиры у застройщика — не кризис, а вызов сложнее, а покупатель стал избирательнее и, как может казаться «изнутри», медленнее. Одним из ярких симптомов этих изменений стало появление «зависших» квартир: по данным независимого аналитика Сергея Николаева, количество нереализованных объектов в сданных домах побило рекорд 2016 года — сейчас в городе «зависли» более 17 тысяч квартир. Разбираемся, как они влияют на региональный девелопмент и что можно сделать для уменьшения количества таких прецедентов.

Директор по продажам ГК VIRA Лев Нагорняк поделился с редакцией Infopro54 своими представлениями о сложившейся ситуации и прогнозами, что будет дальше:

— Чтобы ликвидность не превращалась в балласт, проект должен быть адаптивным. Причем не к «усредненному спросу», а к реальной картине региона и динамике потребительских предпочтений.

Почему квартиры «зависают»?

«Зависшие» квартиры — зачастую не результат плохого продукта или слабой рекламы. Это результат поворота рынка:

  • уровень покупательской способности снизился;
  • ипотека, хотя и остается основным инструментом покупки жилья, стала менее доступной из-за колебаний ключевой ставки и переосмысления льгот;
  • субъективные ожидания аудитории выросли;
  • конкуренция растет.

Сегодня покупатель приходит не просто за жильем: он ожидаемо сравнивает, выбирает и хочет максимально обезопасить себя в будущем и оправдать необходимость этой покупки в настоящем: многие из-за темпа инфляции пока откладывают приобретение жилья на неопределенный срок, другие же не готовы на компромиссы и смотрят с высоты возросших ожиданий от квартиры. Поэтому проект, который был актуален даже год назад, уже сейчас может оказаться вне контекста и спроса. Однако такие просадки — это не кризис, а вызов, на который надо отвечать аналитикой, гибкостью и переупаковкой: если не продукта, то его презентации.

Что делать девелоперу?

Во-первых, реанимировать финмодели: понимание реальной себестоимости и маржинальности сегодня должно быть не на уровне Excel, а на уровне принятия быстрых управленческих решений. Некоторые квартиры стоит переоценить или предоставить покупателю большую адаптивность в приобретении, а какие-то просто признать неконкурентными в текущем контексте и действовать по-другому.

Во-вторых, анализировать спрос по каждому лоту, а не по объекту в целом. В Новосибирске сегодня невозможно охарактеризовать весь рынок одним предложением. Есть разные факторы: локальный, поведенческий, демографический. И чем точнее застройщик понимает, где эта квартира стоит, и в чем ее УТП сегодня, тем выше шанс донести ее ценность до определенного покупателя.

В-третьих, не бояться показать продукт иначе. Рынок устал от однотипных визуализаций и скучных лендингов: покупатель хочет видеть свою будущую жизнь, а не только планировку и МОПы. Здесь выигрывает тот, кто умеет говорить на языке клиента, а не застройщика.

Стоит ли запускать новые проекты?

Есть мнение, что пока не продан весь старый объем, запускать новое — неоправданный риск. Однако обычно вопрос не в самом запуске, а в подходе. Новый проект сегодня — это не репродукция прошлого в другом районе, а переосмысление многих вводных: от бизнес-стратегии до маркетинга и планировочных решений. В этом смысле сложный рынок — не пауза, а фильтр: он заставляет даже самых консервативных застройщиков работать не на объем ввода и строительство однотипного жилья, а на фактического покупателя здесь и сейчас, его потребности и желания. Типовая застройка стремительно теряет актуальность, но если возвращаться на рынок с качественно новыми решениями и возможностями, квартиры будут покупать.

Как стимулировать спрос?

Во-первых, инструментами: предложить покупателю все, что делает сделку понятной и доступной, помогает людям решиться. Рассрочка, ипотека с гибким входом, акционные лоты — все это может сработать, когда на ценностном уровне застройщику доверяют.

Во-вторых, смыслом. Покупатель чувствителен к тому, кто вы такие — особенно новое поколение, осторожное и эмпатичное. Люди идут не за брендом, но за его содержанием: они хотят еще до покупки знать, что их услышали и поняли. Например, философия нашей компании построена буквально на этом: слушать, внимать, вовремя перестраиваться.

Нет какого-то универсального средства по избавлению от «зависших» квартир, но главное — не воспринимать их как личную неудачу и продолжать работу, системно и последовательно: рынок жилья двигают покупатели, а наша задача — создавать для них условия, в которых хочется жить.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщикам Новосибирска придется три года искать покупателей на новостройки

Фото эксперта предоставлено ГК VIRA, автор фото  Олеся Семчелеева

8

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска застройщики Новосибирска


0
0
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Диденко: Экологичная упаковка — инвестиции в будущее

Игорь Диденко: Экологичная упаковка — инвестиции в будущее

Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Лев Нагорняк: «Зависшие» квартиры у застройщика — не кризис, а вызов
5/06/25 19:00
Налоговый вычет на путевки в детские лагеря предложили ввести депутаты Госдумы
5/06/25 18:30
Власть Общество
Летом в Новосибирской области откроют более 20 пляжей
5/06/25 18:00
Общество
Максим Кудрявцев вошел в правление ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока
5/06/25 17:45
Власть Город
МТС запускает MWS Cloud Platform: независимое облачное решение для бизнеса
5/06/25 17:30
Технологии
Популярное
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новосибирский психолог рассказала правду о мате в песнях Шнурова
30/05/25 15:30
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на июнь 2025
30/05/25 10:04

Новости компаний

Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15
Уралсиб запустил новые сервисы для участников ВЭД
5/06/25 9:10
Конкурс журналистов расширяет горизонты с номинацией «Мультимедиа ПРОект»
3/06/25 11:10
Энергетики построили электросети для нового складского комплекса
3/06/25 10:25
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером детских праздников
3/06/25 9:51
Конкурс журналистов: номинацию «ПРОфессия энергетик» посвятили работникам энергетического комплекса
2/06/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности