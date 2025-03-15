Новосибирцы получили налоговые вычеты почти на 4 млрд рублей

За два месяца 2025 года уже 72,5 тысяч человек получили налоговые вычеты на сумму 3,8 млрд. рублей. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Самыми популярными являются имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья. Этим вычетом воспользовались 45,3 тыс. налогоплательщиков, сумма налога к возврату составила 3,1 млрд. рублей.

На втором месте — социальные налоговые вычеты. Их заявили почти 27 тыс. налогоплательщиков на сумму 676 млн. руб.

300 налогоплательщиков воспользовались правом на получение инвестиционного налогового вычета в размере 14 млн. рублей.

Стоит также отметить, что с начала 2025 года у новосибирцев появилась возможность получения социальных налоговых вычетов (за обучение, лечение, спорт) в упрощенном порядке, т.е. без заполнения декларации по форме 3-НДФЛ и приложения пакета документов.

— В этом случае справку об оплате услуг передают в налоговые органы в электронном виде организации и индивидуальные предприниматели, оказавшие данные услуги и, что немаловажно, подключенные к электронному взаимодействию с налоговыми органам.

По сведениям, поступившим в электронном виде за 2024 год, налоговые органы не позднее 20 марта сформируют и разместят в Личном кабинете предзаполненное заявление, которое налогоплательщику нужно будет только утвердить, —пояснили в пресс-службе УФНС.

Напомним, представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, необходимо не позднее 30 апреля текущего года. Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию налогоплательщики могут в любое время в течение года.

По данным УФНС, в 2023 году право на получение налогового вычета в Новосибирской области заявили 329,3 тысячи человек. Это на 11,2 тысячи человек больше, чем в 2022 году. Всего в 2023 году сумма заявленных налоговых вычетов в регионе составила 90,8 млрд рублей (в 2022 — 86 млрд рублей). Налоговики отказали в предоставлении вычетов по 7,7 тысячам заявлений на сумму 350 млн руб.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы смогут получить миллион рублей налогового вычета за ипотеку. На такой возврат по налогам могут рассчитывать жители региона с зарплатой свыше 250 тысяч рублей в месяц.