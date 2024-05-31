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Намер Ради: ЕС может возобновить закупку в России платины и титана

Спрос на другие металлы будет зависеть от доступности альтернативных каналов поставки.
  • 31/05/2024, 18:08
Автор: Юлия Данилова

Руководитель отдела ВЭД «Техногудс», заместитель руководителя комитета по ВЭД Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Намер Ради — о том, почему в Европе нынешней весной в 1,7 раза подскочили закупки железа и стали — до максимальных с мая прошлого года 328 млн евро. Москва в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз. Главными покупателями выступают Бельгия и Германия:

Намер Ради: ЕС может возобновить закупку в России платины и титана— Рост импорта металлов из России в ЕС в марте, несмотря на санкции, можно объяснить несколькими причинами:

  • Исчерпание запасов: многие европейские компании зависят от российского металла, и их запасы истощались после введения санкций.
  • Исключения и отсрочки: ЕС предоставил ряд исключений и отсрочек, которые позволяют части компаний продолжать импорт металла из России при определенных условиях.
  • Высокие цены: цены на металл выросли из-за санкций и перебоев в поставках, что сделало российский металл более конкурентоспособным, несмотря на дополнительные риски, связанные с его импортом.

Я бы не стал говорить, что металл закупается для перепродажи. Это возможно, но маловероятно. Перепродажа запрещенного металла сопряжена с высоким риском штрафов и репутационных потерь. Более вероятно, что импортированный металл будет использоваться для удовлетворения внутреннего спроса ЕС.

Стоит отметить, что железо, сталь и алюминий являются важнейшими материалами для различных отраслей промышленности, включая автомобильную промышленность, строительство, машиностроение, упаковку, электронику.

Импорт металла из России в ЕС в марте осуществлялся в рамках отсрочек и исключений, предоставленных ЕС. Это означает, что некоторым компаниям было разрешено продолжать импорт металла из России при условии, что они не связаны с компаниями, находящимися под санкциями.

Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячного перерыва. Это еще один признак того, что ЕС пытается найти баланс между соблюдением санкций и обеспечением поставок важных материалов для своей промышленности. Возможно, что и другие страны ЕС возобновят импорт определенных товаров из России в будущем.

При этом в апреле США и Великобритания ввели запреты на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Пока неясно, продолжат ли объемы закупок странами ЕС российского металла расти или это была разовая акция. Ситуация остается динамичной и будет зависеть от эффективности санкций, доступности альтернативных источников и состояния европейской экономики.

Безусловно, покупатели ЕС сейчас пытаются найти альтернативные источники металла, но это непростая задача. У таких крупных поставщиков, как Китай и Индия, возникают проблемы при увеличении производства для удовлетворения растущего спроса.

Кроме того, изменение поставщиков может привести к дополнительным затратам и логистическим сложностям.

По нашим оценкам, ЕС может возобновить закупку в России платины, титана. Вероятно и возобновление импорта удобрений, нефти — некоторые страны ЕС уже объявили о планах отказаться от российской нефти, но другие могут продолжить импорт, а также газа — ЕС сильно зависит от российского газа, но ищет альтернативные источники.

Фото эксперта предоставлено пресс-службой «Техногудс».

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск ЕС

Теги : экспорт металлов ВЭД


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