«Намотался на столб»: мужчина погиб в ночной аварии на Станционной в Новосибирске

В ночь на 1 февраля в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП.
По информации городской Госавтоинспекции, в 2:45 мужчина на Хонде Интегра ехал по улице 2-й Станционной в сторону площади Энергетиков. Возле дома №42 водитель не справился с управлением и врезался в столб.
— 33-летний водитель погиб, получив несовместимые с жизнью травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, — рассказали в пресс-службе городской инспекции.
Очевидцы аварии сообщили, что от иномарки осталась груда железа.
— Мы возвращались из гостей, было примерно 3:30 ночи, там уже полиция была. У мужика не было шансов выжить. Намотался на столб, машина всмятку. Жуткое зрелище… Куда он так гнал, а может что-то с тачкой не так. В любом случае жалко его, — поделилась с Infopro54 жительница Новосибирска, ставшая очевидицей последствия аварии.
Ранее редакция сообщала о том, что 45-летний водитель Skoda Rapid погиб в аварии с КАМАЗом на федеральной трассе «Иртыш».
Фото, видео предоставлено пресс0службой ГИБДД по Новосибирской области.
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