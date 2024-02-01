Монтаж купола планетария в кампусе мирового уровне завершили в Новосибирске

В кампусе мирового уровня НГУ завершился монтаж купола планетария, одного из самых современных за Уралом.
Планетарий рассчитан на 35 мест.
— Открытие в регионе еще одного крупного планетария как просветительского учреждения будет играть значительную роль в научно-образовательной деятельности Новосибирской области. Это открывает дополнительные образовательные и проектные возможности для учащихся всех возрастов, — отметила Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области.
Как предполагает Мануйлова, планетарий будет способствовать развитию научного мышления и привлечению внимания и интереса к науке у школьников, студентов и общественности в целом.
Ранее редакция сообщала о том, что завершено возведение атриума в новом кампусе НГУ.
Фото предоставлено пресс-службой НГУ.
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