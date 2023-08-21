Автоконцерн Audi отключил российских дилеров от программного обеспечения

Владельцам машин теперь недоступна история техобслуживания и обновление программ, передает газета «Известия».

В «БорисХофе», крупнейшем российском дилерском центре BMW, пояснили, что сейчас владельцы этих машин как минимум не смогут сделать дубликат ключей. При этом сотрудник отдела техобслуживания сообщил, что теперь неизвестно, смогут ли дилеры вообще проводить диагностику машин.

В «Автодоме» изданию рассказали, что доступ к онлайн-сервисам для BMW там осуществляют через «дополнительные резервные каналы».

Отмечается, что сообщения об отключении ПО со стороны BMW и Audi стали поступать также владельцам машин.

Ранее редакция сообщала, что Грузия перекрыла «параллельный импорт» в РФ автомобилей из США и стран ЕС.