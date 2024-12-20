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В новостройках Новосибирска не продано почти 60 тысяч квартир

  • 20/12/2024, 10:30
Автор: Юлия Данилова
В новостройках Новосибирска не продано почти 60 тысяч квартир
Рост затоваренности рынка наблюдается на фоне сокращения ввода новых проектов

Новосибирские застройщики на 20% сократили объем новых проектов, выведенных на рынок в течении года. Но рынок инерционен, поэтому задел в квартирах с ноября 2023 года вырос на 3,7%, об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на данные аналитического центра компании «Бусы».

— Доля нереализованных площадей в Новосибирской области увеличилась с 36% до 39%. Если сравнить число непроданных квартир с учетом проектов, где продажи не открыты, с показателями на начало октября 2023 года, когда были минимальные показатели за 2 года, в Новосибирске рост составил на 7,6% — с 55,2 до 59,4 тысяч квартир. Затоваренность рынка новостроек в Новосибирской агломерации растет медленнее, чем в целом по стране, — констатировал Николаев.

По данным РОССТАТА в ноябре 2024 года в Новосибирской области было введено в эксплуатацию 96,4 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений — это самый низкий показатель за весь 2024 год.  К октябрю 2024 года объем ввода упал на 29,5%, к ноябрю 2023 года — в 2,2 раза, напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что объем продаж отстает от темпов строительства. За 11 месяцев в Новосибирской агломерации было построено почти на 10 тысяч квартир больше, чем реализовано. Суммарная площадь строительного задела МКД за год выросла в регионе на 3,6%.

Напомним, в ноябре в новостройках новосибирской агломерации было продано 1229 квартир и апартаментов. Доля продаж в рассрочку на рынке новостроек Новосибирской агломерации достигла 40%.

Ранее редакция сообщала о том, что десять застройщиков Новосибирска «держат» 66 процентов рынка новостроек. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска


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