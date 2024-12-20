Колеса поездов метро будут обтачивать в Новосибирске

Новосибирский метрополитен планирует приобрести колесотокарный станок, который будет использоваться для обработки колёсных пар вагонов метрополитена.

Согласно документации, поставка товара должна быть осуществлена не позднее 31 мая 2026 года. При этом особо подчёркивается, что станок должен быть абсолютно новым и не иметь никаких дефектов.

— Гарантийный срок должен быть не менее 18 месяцев с момента пуска в эксплуатацию станка, — говорится в документе.

Начальная цена договора составляет 105,5 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 19 декабря, а итоги будут подведены 30 января следующего года.

Стоит отметить, что ранее колеса поездов новосибирского метро обтачивались в Санкт-Петербурге.

Напомним, минувшей осенью в Новосибирске прошли трое торгов на поставку пяти новых пятисоставных поездов метрополитена. На двух торгах победитель — АО «Метровагонмаш» — заявил о готовности поставить два состава по цене 863 млн рублей каждый. В цену входит стоимость двух головных моторных, двух промежуточных моторных и одного прицепного немоторного вагонов.

Три пятивагонных состава поставит АО «Сбербанк Лизинг». Компания разместит заказ на производство поездов через ООО «ТМХ Городской транспорт». По этому контракту каждый из трех составов обойдется бюджету города в 1,36 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы смогут оплатить проезд в метро по биометрии в 2025 году. Уже монтируют первый терминал для работы с биометрией.