ФСБ со спецназом положила лицом в пол 27 мигрантов в узбекском кафе Бердска

Продолжаются масштабные мероприятия с участием силовых ведомств по соблюдению миграционного законодательства.

Новосибирск показывает отличные результаты в этом направлении. На днях жители Хилокского жилмассива сердечно благодарили чиновников и правоохранителей за огромную работу, которая была проделана в микрорайоне.

Засилие иностранцев в столице Сибири стало настоящей проблемой для местных жителей. Мигранты не торопятся жить по российским законам и нарушают их практически на каждом углу.

Теперь волна проверок докатилась до Бердска – города спутника Новосибирска.

Оперативники ФСБ и сотрудники полиции отчитались об очередном рейде, который проводился в кафе узбекской кухни на улице Первомайской.

Спецназ эффектно зашел в заведение и уложил лицом в пол всех присутствующих. Без внимания не осталась и территория вокруг точки общепита.

―Собрали 27 иностранцев, из них 5 оштрафованы и 5 подготовлены к выдворению за пределы РФ, ―прокомментировали силовики итоги спецоперации.

В МВД отметили, что это далеко не последнее мероприятие. Новосибирцы активно начали сообщать в правоохранительные органы информацию о нарушении закона мигрантами. Теперь реакция на такие обращения стала носить более оперативный характер.