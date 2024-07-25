ФСБ со спецназом положила лицом в пол 27 мигрантов в узбекском кафе Бердска

Продолжаются масштабные мероприятия с участием силовых ведомств по соблюдению миграционного законодательства.
Новосибирск показывает отличные результаты в этом направлении. На днях жители Хилокского жилмассива сердечно благодарили чиновников и правоохранителей за огромную работу, которая была проделана в микрорайоне.
Засилие иностранцев в столице Сибири стало настоящей проблемой для местных жителей. Мигранты не торопятся жить по российским законам и нарушают их практически на каждом углу.
Теперь волна проверок докатилась до Бердска – города спутника Новосибирска.
Оперативники ФСБ и сотрудники полиции отчитались об очередном рейде, который проводился в кафе узбекской кухни на улице Первомайской.
Спецназ эффектно зашел в заведение и уложил лицом в пол всех присутствующих. Без внимания не осталась и территория вокруг точки общепита.
―Собрали 27 иностранцев, из них 5 оштрафованы и 5 подготовлены к выдворению за пределы РФ, ―прокомментировали силовики итоги спецоперации.
В МВД отметили, что это далеко не последнее мероприятие. Новосибирцы активно начали сообщать в правоохранительные органы информацию о нарушении закона мигрантами. Теперь реакция на такие обращения стала носить более оперативный характер.
Источник фото и видео: предоставлено УФСБ по Новосибирской области.
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