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Напряжённость среди соискателей на новосибирском рынке труда продолжает расти

  • 15/06/2022, 12:05
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Напряжённость среди соискателей на новосибирском рынке труда продолжает расти
По мнению экспертов, такая ситуация сопоставима с пандемийным 2020 годом.

Настроения соискателей на рынке труда во втором квартале 2022 года оценили эксперты hh.ru. В процессе исследования специалисты разбирались, испытывают ли работники угрозу увольнения, есть ли у них сложности с поиском работы и готовы ли соискатели снизить запретные ожидания ради гарантированного трудоустройства.

— В целом настроения соискателей на российском рынке труда во 2 квартале текущего года приобрели пессимистический настрой: общий индекс самочувствия опустился до отметки -0,09 пункта. Такая ситуация сопоставима с настроением соискателей в «пандемийных» 3-4 кварталах 2020 года. В Сибирском федеральном округе ситуация чуть лучше, чем в целом по стране, индекс находится на отметке -0,04 пункта. Однако, по сравнению с первым кварталом, он опустился с положительных значений (+0,04) до отрицательных (-0,04), что   говорит о том, что напряжённость среди соискателей в регионе также растет, — сообщили в hh.ru.

Напомним, Индекс самочувствия российских работников, который каждый квартал оценивает служба исследований hh.ru, включает в себя пять ключевых показателей: оценка стабильности на текущем месте работы и отсутствие угрозы увольнения; сложности с поиском работы; критичность поиска работы; готовность снизить зарплатные притязания ради гарантированного трудоустройства; оценка шансов в поиске работы в ближайшей перспективе.

Среди регионов России самое самый низкий индекс настроений соискателей зафиксирован в Москве и Московской области (-0,14 пункта), далее следуют Санкт-Петербург и Ленобасть, а также Северо-западный ФО (по -0,11 пункта). Наибольшую стабильность на рынке труда демонстрируют работники из Дальневосточного ФО (-0,03 пункта).

Самые негативные настроения во 2 квартале транслируют топ-менеджеры, работники сферы искусства и развлечений, специалисты в сфере закупок, водители и логисты, маркетологи, HR-специалисты и административный персонал.

Наиболее уверенно ощущают себя соискатели из сферы продаж, строительства и розничной торговли, а также работники производств и сервисного обслуживания.

Фото: flickr.com — Юлия С

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : соискатели рынок труда исследование


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