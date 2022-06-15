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Реконструкцию городских бань планируют в «космические» сроки

  • 15/06/2022, 12:08
Автор:
новости Новосибирска
А именно — за время, сопоставимое со строительством космодромов.

Бани разделили по парам

На следующей неделе в мэрии Новосибирска планируют окончательно определиться с проектом инвестиционного договора для последующего его обнародования и начала торгов.

новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска ищет инвестора на две бани

Напомним, что принцип передачи бань в концессию предполагается следующий: «довеском» к более или менее перспективной с точки зрения бизнеса бани потенциальный инвестор получает «проблемную», при этом обе должен довести до ума. Уже сформированы пары: №36 (Ленинский район) — №26 (Калининский) с минимальной суммой инвестиций в 76 млн рублей и №7 (Октябрьский) — №22 (Советский) на сумму 84 млн рублей. Все эти бани из-за технического состояния закрыты с 1 июня, ранее они работали в «усеченном» режиме. До 1 сентября планируется завершить их передачу по инвестдоговорам.

Комиссией по согласованию сделок по привлечению инвестиций в экономику города принято положительное решение по первой паре бань, сообщает начальник департамента потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. Сейчас готовится соответствующее распоряжение мэрии. Надеюсь, что следующая неделя — край, когда будет проведена такая же комиссия по второй паре бань, которая тоже примет соответствующее решение, и в отношении 4 этих бань мы планируем одновременно опубликовать условия инвестдоговора.

Кроме того, достигнута договоренность с собственником помещения, в котором располагается баня №3 (Кировский район), о вложении им инвестиций в реконструкцию бани по договору о совместной деятельности.

Часть бани ранее была зарегистрирована на другое физлицо, которое категорически отказывалось вступать с нами в какие-то отношения, поясняет Витухин. Сейчас собственник поменялся, и новый собственник части бани №3 уже приходил к нам на совещания, получил от нас инвестдоговор. Сейчас мы получили от него встречные замечания и предложения. Назначено очередное совещание на этой неделе.

Компетентность КСП поставили под сомнение

Что касается уже предлагаемых инвесторам сформированных пар бань, то на все работы им предполагается прописать срок в 39 месяцев, или чуть более 3 лет. Такой срок вызвал немало вопросов депутатов горсовета в ходе обсуждения банных перспектив на заседании постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству.

Меня беспокоит срок в 39 месяцев, говорит депутат Леонид Рыбин. Не слишком ли многовато?

Как пояснил начальник департамента, данный максимальный срок сдачи в эксплуатацию высчитан, исходя из количества работ в проектно-сметной документации. При этом в мэрии не исключают, что объект может быть введен раньше срока, но никак не позже. А срок в 39 месяцев включает в себя не только непосредственно строительные работы, но и все необходимые проекту согласования. Тем более что пример уже есть. Как напомнил Витухин, при реализации проекта концессии бани №23 выяснилось, что баня представляет объект архитектурного наследия,  после чего целый год ушел на согласование проекта с управлением по охране памятников архитектуры.

Космодром строят в сопоставимые сроки, а не бани в Новосибирске, считает председатель комиссии горсовета по наказам Александр Бурмистров. Я не строитель, но у меня в голову не укладывается, что 39 месяцев можно делать баню. Мы с отцом за две недели баню сделали.

новости Новосибирска

Аудиторы предлагают создать прецедент расторжения городской концессии

Депутат напомнил печально известные выводы по результатам проверок контрольно-счетной палаты работы бань, переданных частникам ранее по договорам концессий. Напомним, что аудиторы отмечали факты, когда частник, по сути, не приступая к работам, тем не менее «наваривался» на помывке горожан, в то время как состояние бань ввиду возраста представляло опасность и для моющихся, и для персонала.

Я помню разгромный доклад КСП, говорит Бурмистров. По какому количеству бань в полной мере исполнены обязательства концессионера в части производства работ, инвестиций, всего того, для чего мы вообще привлекаем этого партнера? Хочется перед тем, как оценить планы, понять текущую практику. Я слушал отчет КСП там все плохо, там пачка претензий.

Со своей стороны начальник департамента предложил Бурмистрову не воспринимать данные КСП столь серьезно, процитировав булгаковского профессора Преображенского с советом «не читать газет перед приемом пищи» и впоследствии свалив выявленные «косяки» на предыдущую команду департамента.

Газет перед завтраком не читайте, заявил Витухин. Выводы можно делать одними фразами, а можно другими. Я на всех комиссиях слушал КСП. Для меня было много открытий, как можно интерпретировать проверку. Часть проверок, о которых КСП докладывала, велась в странном сопровождении нашими предшественниками, когда одно управление внутри нашего департамента пыталось доказать, что эту инвестиционную деятельность, раз она касается бань, должно вести управление потребительского рынка, руководителем которого я тогда как раз был. Начальник управления ходил и показывал КСП: вот здесь еще плохо, вот здесь управление недосмотрело. Это легло в вывод КСП.

Эти аргументы Бурмистрова возмутили еще больше.

КСП не газета, за ее председателя, за аудиторов единогласно голосовали депутаты, пошел в атаку депутат. Геннадий Иванович (Шилохвостов, председатель КСП. Ред.) же не какой-то зритель-чудик, а серьезный человек, он пользуется тотальной поддержкой, за него голосуют представители Коалиции («Новосибирск-2020»), «Единой России», КПРФ! Его представители говорят: практика кривая, обязательства не исполняются. И сейчас продолжаем эту практику дальше. У меня есть обращения по бане на Петропавловской (Ленинский район). Люди боятся, что баню разгромят, и непонятно, что там будет 39 месяцев.

Как оппонировал ему Витухин, жителям Ленинского района, в частности, следует бояться не разгрома бани, а другого.

Наши действия защищают ваших избирателей от того, что им во время помывки упадет плита на голову, это самое главное, заявил он.

По итогам обсуждения и еще неоднократных пререканий комиссия приняла решение рекомендовать мэрии расторжение договора в одностороннем порядке, если не будет произведен ремонт, чтобы инвесторы не имели права потом работать. Второе: рекомендовать срок до 1 года, в который инвестор должен зайти на реконструкцию.

Я тоже соглашусь по срокам, что за 1416 месяцев со всеми разрешениями и согласованиями строят жилые дома, говорит председатель комиссии Андрей Любавский. Если оставим эти сроки, то они все эти 39 месяцев будут стоять. Если работают, но не произвели ремонт — расторгаем без возмещения затрат, что они понесли.

В необходимости изменения сроков в сторону уменьшения сомневается депутат Светлана Каверзина

Как вы собрались менять сроки, если вы не строители, не знаете, какие сроки должны быть по строительным нормам и правилам, обратилась Каверзина к коллегам. Есть объективные сроки, вы их не знаете. Мы будем менять сроки, а у нас нет таких компетенций.

«Бодрость» тормозит процесс

Еще один вопрос, поднятый в ходе «банного» обсуждения, касался сохранения бани «Бодрость» в Первомайском районе. Баня, по информации мэрии, осталась без пары. А из-за возраста здания, угольного отопления и соседства с золоотвалом и котельной СГК покупателя-инвестора так и не удалось найти, несмотря на неоднократные попытки.

Мы эту баню выставим отдельным лотом, сообщил Витухин. По оценке независимых оценщиков, объем минимальных вложений в нее составляет 2030 млн рублей. Если желающих не будет, мы передадим здание в казну, чтобы от ДЗиО (Департамент земельных и имущественных отношений мэрии. Ред.) найти арендатора или пользователя здания с сохранением ее отраслевой принадлежности.

новости Новосибирска

«Банному» концессионеру снова предъявили незаконное обогащение

Обсуждение перспектив «Бодрости» инициировал депутат Павел Горшков, поинтересовавшись, на кого, как говорится, «перевести стрелки» при поступлении аналогичных вопросов от избирателей. По мнению депутата, ситуация вокруг «Бодрости» как раз недоработка управления потребительского рынка в период руководства им Витухина.

Если бы баня «Бодрость» присоединена была к «Сандунам» или «Федоровским баням», ее бы забрали, считает Горшков. Она оказалась разрушена не вчера и не позавчера. Если собственник решит сменить направленность, кто ответит? Баня большим спросом пользуется, в нее ходит немало народу.

Руководитель департамента напомнил, что «Сандуны» были переданы еще до прихода нынешнего мэра на должность. А при нынешней команде как раз и оформилось решение передавать бани парами.

Мы пытаемся оставить эту баню как баню, заявляет чиновник. Если вы приведете коммерсанта, который скажет, что готов без торгов взять, вложить деньги, а торговаться ни с кем не готов, мы организуем продажу ему 15 кв. м собственности и заключим с ним прямой договор без торгов. Может быть, мы что и нарушим, может, и не нарушим, не знаю. Я не волшебник, экономические законы не устанавливаю и не регулирую.

По информации мэрии Новосибирска, банное хозяйство «Сибирячка» изначально включало в себя более 10 общественных бань. В настоящее время в его ведении остаются 6 бань общей вместимостью в 298 помывочных мест, из которых 239 места в общих помывочных отделениях. В настоящее время субсидия мэрии банному хозяйству на компенсацию помывок как по льготным, так и по обычным тарифам составляет 22 млн рублей. В 2021 году количество льготных помывок в муниципальных банях составило около 54 тысяч. Бани находятся в ограниченно работоспособном состоянии, для их полного восстановления требуются более 280 млн.

В 2018 году в концессию была отдана первая пара бань №23 (Первомайский район) и №25 (Калининский).

 

Ранее редакция сообщала, что в мэрии создано спецподразделение, которое контролирует концессии. 

Фото pixabay — ulleo

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : концессии власть бизнес Бани


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