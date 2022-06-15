Реконструкцию городских бань планируют в «космические» сроки

Бани разделили по парам

На следующей неделе в мэрии Новосибирска планируют окончательно определиться с проектом инвестиционного договора для последующего его обнародования и начала торгов.

— Комиссией по согласованию сделок по привлечению инвестиций в экономику города принято положительное решение по первой паре бань, — сообщает начальник департамента потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. — Сейчас готовится соответствующее распоряжение мэрии. Надеюсь, что следующая неделя — край, когда будет проведена такая же комиссия по второй паре бань, которая тоже примет соответствующее решение, и в отношении 4 этих бань мы планируем одновременно опубликовать условия инвестдоговора.

Напомним, что принцип передачи бань в концессию предполагается следующий: «довеском» к более или менее перспективной с точки зрения бизнеса бани потенциальный инвестор получает «проблемную», при этом обе должен довести до ума. Уже сформированы пары: №36 (Ленинский район) — №26 (Калининский) с минимальной суммой инвестиций в 76 млн рублей и №7 (Октябрьский) — №22 (Советский) на сумму 84 млн рублей. Все эти бани из-за технического состояния закрыты с 1 июня, ранее они работали в «усеченном» режиме. До 1 сентября планируется завершить их передачу по инвестдоговорам.

Кроме того, достигнута договоренность с собственником помещения, в котором располагается баня №3 (Кировский район), о вложении им инвестиций в реконструкцию бани по договору о совместной деятельности.

— Часть бани ранее была зарегистрирована на другое физлицо, которое категорически отказывалось вступать с нами в какие-то отношения, — поясняет Витухин. — Сейчас собственник поменялся, и новый собственник части бани №3 уже приходил к нам на совещания, получил от нас инвестдоговор. Сейчас мы получили от него встречные замечания и предложения. Назначено очередное совещание на этой неделе.

Компетентность КСП поставили под сомнение

Что касается уже предлагаемых инвесторам сформированных пар бань, то на все работы им предполагается прописать срок в 39 месяцев, или чуть более 3 лет. Такой срок вызвал немало вопросов депутатов горсовета в ходе обсуждения банных перспектив на заседании постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству.

— Меня беспокоит срок в 39 месяцев, — говорит депутат Леонид Рыбин. — Не слишком ли многовато?

Как пояснил начальник департамента, данный максимальный срок сдачи в эксплуатацию высчитан, исходя из количества работ в проектно-сметной документации. При этом в мэрии не исключают, что объект может быть введен раньше срока, но никак не позже. А срок в 39 месяцев включает в себя не только непосредственно строительные работы, но и все необходимые проекту согласования. Тем более что пример уже есть. Как напомнил Витухин, при реализации проекта концессии бани №23 выяснилось, что баня представляет объект архитектурного наследия, после чего целый год ушел на согласование проекта с управлением по охране памятников архитектуры.

— Космодром строят в сопоставимые сроки, а не бани в Новосибирске, — считает председатель комиссии горсовета по наказам Александр Бурмистров. — Я не строитель, но у меня в голову не укладывается, что 39 месяцев можно делать баню. Мы с отцом за две недели баню сделали.

— Я помню разгромный доклад КСП, — говорит Бурмистров. — По какому количеству бань в полной мере исполнены обязательства концессионера в части производства работ, инвестиций, всего того, для чего мы вообще привлекаем этого партнера? Хочется перед тем, как оценить планы, понять текущую практику. Я слушал отчет КСП — там все плохо, там пачка претензий.

Депутат напомнил печально известные выводы по результатам проверок контрольно-счетной палаты работы бань, переданных частникам ранее по договорам концессий. Напомним, что аудиторы отмечали факты, когда частник, по сути, не приступая к работам, тем не менее «наваривался» на помывке горожан, в то время как состояние бань ввиду возраста представляло опасность и для моющихся, и для персонала.

Со своей стороны начальник департамента предложил Бурмистрову не воспринимать данные КСП столь серьезно, процитировав булгаковского профессора Преображенского с советом «не читать газет перед приемом пищи» и впоследствии свалив выявленные «косяки» на предыдущую команду департамента.

— Газет перед завтраком не читайте, — заявил Витухин. — Выводы можно делать одними фразами, а можно другими. Я на всех комиссиях слушал КСП. Для меня было много открытий, как можно интерпретировать проверку. Часть проверок, о которых КСП докладывала, велась в странном сопровождении нашими предшественниками, когда одно управление внутри нашего департамента пыталось доказать, что эту инвестиционную деятельность, раз она касается бань, должно вести управление потребительского рынка, руководителем которого я тогда как раз был. Начальник управления ходил и показывал КСП: вот здесь еще плохо, вот здесь управление недосмотрело. Это легло в вывод КСП.

Эти аргументы Бурмистрова возмутили еще больше.

— КСП — не газета, за ее председателя, за аудиторов единогласно голосовали депутаты, — пошел в атаку депутат. — Геннадий Иванович (Шилохвостов, председатель КСП. — Ред.) же не какой-то зритель-чудик, а серьезный человек, он пользуется тотальной поддержкой, за него голосуют представители Коалиции («Новосибирск-2020»), «Единой России», КПРФ! Его представители говорят: практика кривая, обязательства не исполняются. И сейчас продолжаем эту практику дальше. У меня есть обращения по бане на Петропавловской (Ленинский район). Люди боятся, что баню разгромят, и непонятно, что там будет 39 месяцев.

Как оппонировал ему Витухин, жителям Ленинского района, в частности, следует бояться не разгрома бани, а другого.

— Наши действия защищают ваших избирателей от того, что им во время помывки упадет плита на голову, это самое главное, — заявил он.

По итогам обсуждения и еще неоднократных пререканий комиссия приняла решение рекомендовать мэрии расторжение договора в одностороннем порядке, если не будет произведен ремонт, чтобы инвесторы не имели права потом работать. Второе: рекомендовать срок до 1 года, в который инвестор должен зайти на реконструкцию.

— Я тоже соглашусь по срокам, что за 14—16 месяцев со всеми разрешениями и согласованиями строят жилые дома, — говорит председатель комиссии Андрей Любавский. — Если оставим эти сроки, то они все эти 39 месяцев будут стоять. Если работают, но не произвели ремонт — расторгаем без возмещения затрат, что они понесли.

В необходимости изменения сроков в сторону уменьшения сомневается депутат Светлана Каверзина

— Как вы собрались менять сроки, если вы не строители, не знаете, какие сроки должны быть по строительным нормам и правилам, — обратилась Каверзина к коллегам. — Есть объективные сроки, вы их не знаете. Мы будем менять сроки, а у нас нет таких компетенций.

«Бодрость» тормозит процесс

Еще один вопрос, поднятый в ходе «банного» обсуждения, касался сохранения бани «Бодрость» в Первомайском районе. Баня, по информации мэрии, осталась без пары. А из-за возраста здания, угольного отопления и соседства с золоотвалом и котельной СГК покупателя-инвестора так и не удалось найти, несмотря на неоднократные попытки.

— Мы эту баню выставим отдельным лотом, — сообщил Витухин. — По оценке независимых оценщиков, объем минимальных вложений в нее составляет 20—30 млн рублей. Если желающих не будет, мы передадим здание в казну, чтобы от ДЗиО (Департамент земельных и имущественных отношений мэрии. — Ред.) найти арендатора или пользователя здания с сохранением ее отраслевой принадлежности.

— Если бы баня «Бодрость» присоединена была к «Сандунам» или «Федоровским баням», ее бы забрали, — считает Горшков. — Она оказалась разрушена не вчера и не позавчера. Если собственник решит сменить направленность, кто ответит? Баня большим спросом пользуется, в нее ходит немало народу.

Обсуждение перспектив «Бодрости» инициировал депутат Павел Горшков, поинтересовавшись, на кого, как говорится, «перевести стрелки» при поступлении аналогичных вопросов от избирателей. По мнению депутата, ситуация вокруг «Бодрости» — как раз недоработка управления потребительского рынка в период руководства им Витухина.

Руководитель департамента напомнил, что «Сандуны» были переданы еще до прихода нынешнего мэра на должность. А при нынешней команде как раз и оформилось решение передавать бани парами.

— Мы пытаемся оставить эту баню как баню, — заявляет чиновник. — Если вы приведете коммерсанта, который скажет, что готов без торгов взять, вложить деньги, а торговаться ни с кем не готов, мы организуем продажу ему 15 кв. м собственности и заключим с ним прямой договор без торгов. Может быть, мы что и нарушим, может, и не нарушим, не знаю. Я — не волшебник, экономические законы не устанавливаю и не регулирую.

По информации мэрии Новосибирска, банное хозяйство «Сибирячка» изначально включало в себя более 10 общественных бань. В настоящее время в его ведении остаются 6 бань общей вместимостью в 298 помывочных мест, из которых 239 — места в общих помывочных отделениях. В настоящее время субсидия мэрии банному хозяйству на компенсацию помывок как по льготным, так и по обычным тарифам составляет 22 млн рублей. В 2021 году количество льготных помывок в муниципальных банях составило около 54 тысяч. Бани находятся в ограниченно работоспособном состоянии, для их полного восстановления требуются более 280 млн.

В 2018 году в концессию была отдана первая пара бань — №23 (Первомайский район) и №25 (Калининский).

Ранее редакция сообщала, что в мэрии создано спецподразделение, которое контролирует концессии.