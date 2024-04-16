Наркодилеров с 110 кг дури задержали под Новосибирском

В Новосибирской области оперативники ФСБ при поддержке бойцов «ГРОМА» и «СОБРА» задержали шестерых участников преступной группы, занимающейся производством и распространением марихуаны.

Сотрудники ФСБ и полиции установили, что 51-летний житель села Новососедово, ранее отбывший срок за незаконный оборот наркотиков, организовал «бизнес» по выращиванию конопли, производства наркотиков и их продажи в регионах СФО. Его коллегами стали жители Искитимского района и города Бердска.

— В частных домах и квартирах фигурантов обнаружено и изъято в общей массе свыше 80 кг наркотического средства каннабиса, 1,3 кг гашишного масла, 5,5 г гашиша, а также 2,5 кг высушенного наркосодержащего растения и свыше 30 кг семян конопли, — рассказали в силовом ведомстве региона.

В отношении «аграриев» и «продавцов» возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц в крупном размере».

Пятеро из них находятся в СИЗО, один под подпиской о невыезде.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали наркоторговца, который получил 29 килограммов мефедрона из Украины. Чтобы доставить «ценный» груз стоимостью более 73 миллионов рублей до заказчика и не «спалиться», его везли через Латвию.