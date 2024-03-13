Однорукий наркоторговец попался с 29 кг украинского мефедрона в Новосибирске

В Новосибирске задержали наркоторговца, который получил 29 килограммов мефедрона из Украины. Чтобы доставить «ценный» груз стоимостью более 73 миллионов рублей до заказчика и не «спалиться», его везли через Латвию. Водителя на автомобиле с украинскими номерами пограничники задержали на территории Псковской области. О крупной партии синтетики, заказанной из Новосибирска, силовики сообщили коллегам из ФСБ, которые взяли курьера «под опеку». В пути следования оперативники заменили мефедрон на муляж и сопроводили автомобиль до сибирской столицы. Заказчика взяли во время передачи фальшивых наркотиков.

— Заказчиком оказался житель Новосибирска Анатолий Овчар, который является инвалидом — у него только одна рука, — рассказал Infopro54 источник, близкий к следствию.

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12 марта Кировский районный суд Новосибирска огласил Анатолию Овчару приговор.

— Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали семью наркодилеров с 19 килограммами украинского мефедрона.