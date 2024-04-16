Движение на трех улицах ограничат в Новосибирске на 4 месяца

В двух районах Новосибирска на четыре месяца будет ограничено движение машин.

Как сообщает мэрия города, это связано с работами по перевооружению и реконструкции теплосетей, которые будут проходить с 15 мая по 15 сентября.

В связи с этим проезд по двум улицам будет закрыт, а еще у одной сузят дорогу.

— Будет ограничено движение на улице Пархоменко, от жилого дома № 72 до перекрестка с улицей Троллейной. Также нельзя будет проехать на участке в 320 метров улицы Дунаевского, в районе зданий № 16/1, 25/1, — говорится в сообщении.

Еще на 3 метра будет сужена дорога улицы Тюленина от здания № 4 до дома № 8.

Ранее редакция сообщала о том, что на одной из улиц ограничат движение в Новосибирске.