Движение на трех улицах ограничат в Новосибирске на 4 месяца

В двух районах Новосибирска на четыре месяца будет ограничено движение машин.
Как сообщает мэрия города, это связано с работами по перевооружению и реконструкции теплосетей, которые будут проходить с 15 мая по 15 сентября.
В связи с этим проезд по двум улицам будет закрыт, а еще у одной сузят дорогу.
— Будет ограничено движение на улице Пархоменко, от жилого дома № 72 до перекрестка с улицей Троллейной. Также нельзя будет проехать на участке в 320 метров улицы Дунаевского, в районе зданий № 16/1, 25/1, — говорится в сообщении.
Еще на 3 метра будет сужена дорога улицы Тюленина от здания № 4 до дома № 8.
Ранее редакция сообщала о том, что на одной из улиц ограничат движение в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock
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