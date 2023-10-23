ХК «Амур» хочет вернуть Сергея Дубакина из «Сибири»

Хоккейный клуб «Амур» заинтересован в игроке «Сибири» Сергее Дубакине. Об этом сообщает Metaratings.

Игрока могут как купить, так и выменять.

Дубакин начал свою профессиональную карьеру в Новосибирске. Выступал в командах: «Сибирские снайперы» (2017-2021), «Амур» (2022/2023), «Сибирь» (2020-2022, 2023), «Южный Урал» (2021/2022).

В КХЛ сыграл 95 матчей, забросил 15 шайб, сделал 17 передач, набрал 8 минут штрафа, показатель полезности «+9».

Напомним, что «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с Николаем Прохоркиным.