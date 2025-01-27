Нарушение промбезопасности на предприятии ОПК Новосибирска закончилось приговором

Искитимский районный суд вынес приговор мастеру цеха АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Любови Карасюк. Как говорится в приговоре суда, из-за недостаточного контроля с ее стороны, в ноябре 2023 года рабочий нарушил требования промышленной безопасности.

— С помощью инструментов — штыря из цветного металла и молотка, (рабочий) производил принудительное выталкивание — выбивал остатки взрывчатого вещества из корпуса артиллерийского снаряда. В результате механического воздействия произошло воспламенение около 15-20 граммов взрывчатого вещества без детонации, с последующим выбросом поражающих факторов через очко и дно неразорвавшегося снаряда, — говорится в материалах суда.

В результате пострадали четверо сотрудников предприятия. У одного врачи ампутировали левую кисть. Кроме того, он получил травмы глаз, зрение на одном глазу существенно снизилось. Здоровью еще троих потерпевших был нанесен легкий вред.

Мастер цеха признала свою вину, ей назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Гражданский иск по делу не заявлен. Приговор не вступил в законную силу.

АО «Новосибирский завод искусственного волокна» создано в 1954 году. С 2011 входит в состав ГК «Ростех». Производство вооружений и военной техники одно из приоритетных направлений деятельности предприятия. Один из основных профилей завода, где используются технологии двойного назначения — производство промышленных взрывчатых веществ. Для геофизиков и горняков предприятие выпускает промышленные ВВ — БТП, БТГЛ, БТГЛК, гранулиты, граммониты, шашки Т-400Г, ТГ-500, гексониты, детонаторы, эмульсионные ВВ, говорится на сайте компании. Предприятие имеет собственные подъездные пути, локомотивное депо с подвижным составом, автотранспортный цех, мощное складское хозяйство.

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